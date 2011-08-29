بانک اطلاعات بانوان مدیر ادارات مازندران تدوین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا شرف الدین پیش از ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه عفاف و حجاب مازندران در استانداری افزود: هم اکنون سطح مدیریتی زنان و بانوان شاغل ادارات استان ارتقاء یافته و شان این افراد بالاتر از درجات مدیریتی اجرایی استانی است.



مدیرکل بانوان و خانواده استانداری مازندران با اشاره به اینکه زن برای انسان سازی نباید دغدغه امکانات داشته باشد، تصریح کرد: شاخصه تضمین یک جامعه متعالی وجود خانواده ای با بنیان متعالی است.



شرف الدین با بیان اینکه زن نباید به واسطه ورود در جامعه به هر قیمتی، ارزشهای اسلامی خود را زیرپا بگذارد، یادآور شد: زنان و مردان باید نسبت به جایگاه حقیقی و شخصیت واقعی خود اهتمام داشته باشند.



وی در ادامه با تاکید بر افزایش آموزشهای قبل، حین و بعد از ازدواج برای زوجین جوان گفت: تاکنون 75 هزار نفر از زنان خانه دار شهرهای استان تحت پوشش آموزش های خانواده قرار گرفتند.



شرف الدین با اشاره به اجرای موفق طرح توانمندسازی زنان روستایی گفت: این طرح با حضور چهار هزار دختر روستایی استان در 108 آبادی مازندران اجرایی شده است.



وی با بیان اینکه خانه فرهنگ بانوان روستایی مازندران راه اندازی شده است اظهار داشت: این طرح به صورت پایلوت در کشور در مازندران مسائل فرهنگی و آموزشی روستاها را عملیاتی می کند.



کمال رستم علی، رئیس اداره روابط عمومی و امور بین الملل استانداری مازندران با اشاره به اینکه متاسفانه برخی مفاهیم ارزشی و بنیانی خانواده ها در جهان مدرن امروزی به فراموشی سپرده شده است، افزود: تحکیم بنیان خانواده در زندگی ایرانیها بسیار هدفمند است.



وی با تاکید بر تقویت بنیان خانواده در جامعه اسلامی اظهار داشت: با مرزبانی از بنیاد و بنیان اصیل خانواده باید نسل آینده ساز جامعه را بیمه کنیم.



به گزارش مهر، در پایان از خبرنگاران فعال حوزه بانوان و خانواده مازندران تجلیل شد.