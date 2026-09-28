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۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۶

اجرای طرح «محکمه آفتاب» برای نخستین‌بار در ابرکوه

اجرای طرح «محکمه آفتاب» برای نخستین‌بار در ابرکوه

یزد- رئیس دادگستری شهرستان ابرکوه از اجرای طرح «محکمه آفتاب» برای نخستین‌بار در این شهرستان و برگزاری جلسات رسیدگی علنی و حضوری در دو شعبه قضایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، سیدعلیرضا حیدری اظهار کرد: در نخستین اجرای طرح «محکمه آفتاب» در شهرستان ابرکوه، جلسات رسیدگی علنی و حضوری در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی و شعبه اول دادگاه صلح برگزار شد.

وی افزود: برگزاری این جلسات در چارچوب ضوابط قانونی، زمینه آشنایی بیشتر شهروندان با فرآیند رسیدگی‌های قضایی و نحوه دادرسی را فراهم می‌کند و می‌تواند به تقویت ارتباط میان دستگاه قضایی و جامعه کمک کند.

رئیس دادگستری شهرستان ابرکوه ادامه داد: در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی، دو جلسه با موضوع ابطال رأی داور و تقسیم ترکه به ترتیب توسط قضات حیدری و امامی‌فر رسیدگی شد و در شعبه اول دادگاه صلح نیز موضوع مطالبه وجه حق‌الوکاله پرداختی با رسیدگی قاضی نیرومند مورد بررسی قرار گرفت.

حیدری خاطرنشان کرد: اجرای طرح «محکمه آفتاب» در چارچوب مقررات قانونی و در راستای تأکیدات رئیس قوه قضائیه، فرصتی برای آشنایی عمومی با فرآیند دادرسی و افزایش شفافیت در رسیدگی‌های قضایی است.

کد مطلب 6961147

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