به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی صبح چهارشنبه در مراسم رزمایش مواسات و همدلی و اهدای ۶۶ هزار و ۸۰۰ بسته لوازمالتحریر ویژه دانشآموزان تحت حمایت کمیته امداد استان کرمان که با حضور رئیس کمیته امداد کشور در محل مصلی امام علی (ع) شهر کرمان برگزار شد با اشاره به عملکرد کمیته امداد در استان کرمان، گفت: فعالیتهای خوب این مجموعه در حوزههای مختلف، از جمله مسکن، اشتغال و کمکهای معیشتی، در استان کرمان قابل مشاهده است.
وی همچنین با اشاره به برگزاری رزمایش مواسات و همدلی افزود: امروز نمونهای از فعالیت کمیته امداد در رسیدگی به دانشآموزان نیازمند استان در حال اجراست و از این نگاه و توجه به دانشآموزان قدردانی میکنیم.
استاندار کرمان با اشاره به ضرورت هم افزایی برای رسیدگی به مسائل جامعه تحت پوشش کمیته امداد و دیگر نیازمندان این استان اظهار کرد: امیدوارم با توجه بیشتر به استان کرمان و همکاری مجموعههای مختلف؛ گامهای خوبی در این زمینه برداشته شود.
وی درباره حمایت از دانشآموزان و تأمین نوشتافزار مورد نیاز آنان گفت: در شورای آموزش و پرورش، موضوع کمک به دانشآموزان مطرح و مبلغی نیز از سوی استان برای کمک به رفع این مسئله تأمین شده است.
طالبی، همچنین از تصویب طرحی در شورای آموزش و پرورش استان کرمان برای پیشگیری از ترک تحصیل دانشآموزان خبر داد و گفت: در تمامی شهرستانهای استان، با محوریت فرمانداران، از ترک تحصیل دانشآموزانی که به دلیل مشکلات مالی قصد ادامه تحصیل ندارند، پیشگیری خواهیم کرد.
وی افزود: مدیریت این موضوع بر عهده فرمانداران است و در مواردی که نیاز به ورود و کمک استان باشد، حمایت لازم در سطح استان انجام خواهد شد.
استاندار کرمان با اشاره به هدفگذاری استان کرمان برای کاهش ترک تحصیل اظهار کرد: رویکرد ما این بوده است که با یک جهش، زمینهای فراهم شود تا هیچ دانشآموزی به دلیل مشکلات و مسائل مالی از تحصیل محروم نماند
طالبی، با اشاره به وضعیت ترک تحصیل در استان کرمان گفت: استان کرمان در برخی سالها از نظر ترک تحصیل، در زمره استانهای آخر کشور قرار داشته است؛ با این حال، اکنون وضعیت استان در جدول رتبهبندی بهبود یافته است.
وی افزود: نگاه ما این است که در این زمینه یک جهش ایجاد کنیم تا انشاءالله هیچ دانشآموزی به دلیل مشکلات و مسائل مالی از تحصیل محروم نشود.
رزمایش مواسات و همدلی و اهدای ۶۶ هزار و ۸۰۰ بسته لوازمالتحریر ویژه دانشآموزان تحت حمایت کمیته امداد استان کرمان به ارزش ۵۳۵ میلیارد ریال، همزمان با آغاز سال تحصیلی و با حضور مسئولان استان در مصلی بزرگ امام علی(ع) شهر کرمان برگزار شد.
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