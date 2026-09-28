هافبک روسیه: ایران در خط دفاع خوب است؛ امیدوارم بازی آسانی نباشد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتبال ایران و روسیه در دیداری تدارکاتی شامگاه سه شنبه ۷ مهر و از ساعت ۱۹:۳۰ به وقت تهران در ورزشگاه «آک بارس آرنا» کازان رو در روی هم قرار می گیرند.

کریل گلبوف، هافبک تیم ملی فوتبال روسیه، درباره شرایط آماده‌سازی این تیم برای دیدار دوستانه برابر تیم ملی ایران در کازان صحبت کرد.

* شرایط آماده‌سازی تیم برای دیدار برابر ایران چگونه است؟

همه چیز خوب پیش می‌رود. بازیکنان جدید زیادی به تیم ملی دعوت شده‌اند و هر کدام فرصت بازی خودشان را خواهند داشت. هنوز هیچکس نمی‌داند چه بازیکنانی به میدان می‌روند، اما همین موضوع حتی جذاب‌تر است، چون بدون اینکه دقیقاً بدانید چه چیزی در انتظار شماست، خودتان را آماده می‌کنید.

* ارزیابی شما از تیم ملی ایران چیست؟

بله، به نظرم در این سطح دیگر نمی‌توان گفت تیمی آماده نیست. آنها قطعاً بازی ما را آنالیز کرده‌اند. دوست دارم با مقاومت جدی از سوی حریف مواجه شویم و بازی آسانی در پیش نباشد. خودم هم می‌خواهم در چنین مسابقه‌ای خودم را محک بزنم.

* با توجه به عملکرد ایران در جام جهانی گذشته، درباره این تیم چه نظری دارید؟

الان همه یاد گرفته‌اند فوتبال بازی کنند و این موضوع در جام جهانی هم مشخص بود. هر تیمی می‌تواند خوب دفاع کند و برابر تیم‌های بزرگ به تساوی برسد. ایران هم از این قاعده مستثنی نیست و این تیم نیز در کارهای دفاعی عملکرد خوبی دارد. بنابراین برای من جالب است که خودم را مقابل چنین تیمی محک بزنم.

* آخرین بار تیم ملی روسیه در سال ۲۰۲۱ در کازان بازی کرد. آن مسابقه برابر اسلواکی را به یاد دارید؟ روسیه در آن دیدار یک بر صفر پیروز شد.

آن بازی را به یاد نمی‌آورم، اما آن زمان تصورم از تیم ملی روسیه کاملاً متفاوت بود. آن موقع ۱۵ ساله بودم و آرزو داشتم روزی به تیم ملی برسم. حالا اینکه به عنوان بازیکن در تیم ملی حضور دارم، احساس بسیار خوبی است.