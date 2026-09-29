به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی طاهرخانی در نشست کمیسیون فرهنگی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان قزوین که در اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برگزار شد، با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی اظهار کرد: پیشینه، تاریخ و فرهنگ کشورمان از ظرفیت‌های ارزشمندی است که می‌توان از آن برای پرداختن به مسائل و آسیب‌های اجتماعی بهره گرفت.

وی با بیان اینکه موضوع قاچاق کالا و ارز باید با رویکردی مسئله‌محور دنبال شود، افزود: برای رسیدن به نتیجه مطلوب، ابتدا باید مسائل موجود به‌درستی شناسایی شوند و سپس دستگاه‌های مرتبط با تعامل و هم‌افزایی، راهکارهای عملیاتی و قابل اجرا برای آنها طراحی کنند.

ضرورت استفاده از ظرفیت رسانه‌ها برای فرهنگ‌سازی

دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان قزوین تولید محتوای فرهنگی و رسانه‌ای را از الزامات این مسیر دانست و گفت: در این زمینه باید برای تولید محتوای هدفمند و متناسب با مسائل و موضوعات روز برنامه‌ریزی جدی انجام شود.

طاهرخانی ادامه داد: رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی ظرفیت قابل توجهی برای آگاهی‌بخشی و فرهنگ‌سازی دارند و باید از این ظرفیت در مسیر مقابله فرهنگی با قاچاق کالا و ارز استفاده کرد.

وی با اشاره به ضرورت هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های مرتبط پیشنهاد کرد: گروهی متشکل از مدیران دستگاه‌های مسئول و مرتبط در شبکه‌های اجتماعی تشکیل شود تا امکان تبادل اطلاعات و اشتراک‌گذاری برنامه‌ها، اقدامات و تولیدات مرتبط با حوزه مبارزه با قاچاق فراهم شود.

تعیین اولویت‌های فرهنگی برای اقدامات منسجم

طاهرخانی تصریح کرد: شکل‌گیری چنین بستری می‌تواند ضمن افزایش هماهنگی میان دستگاه‌ها، به هم‌افزایی ظرفیت‌های موجود و دنبال کردن برنامه‌ها در یک مسیر مشترک کمک کند.

وی در پایان بر لزوم تعیین موضوعات محوری و اولویت‌دار در فعالیت‌های فرهنگی تأکید کرد و گفت: زمانی که موضوعات اصلی مشخص و اولویت‌بندی شوند، می‌توان ظرفیت دستگاه‌های مختلف را در یک مسیر مشترک قرار داد و فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای را با انسجام و هدفمندی بیشتری پیش برد.