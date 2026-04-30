به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با صبح پنجشنبه آسمان اکثر نقاط استان سمنان ابری است و امروز و فردا، شاهد روزهای پایانی دومین هفته اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ شاهد تداوم فعالیت سامانه کم فشار بارشی در این استان خواهیم بود.

سامانه‌ای که از روز سه شنبه وارد استان سمنان شده و تا روز جمعه نیز در تن فعالیت خواهد کرد. هچنین بارش باران و تگرگ در برخی نقاط شمالی و ارتفاعات سبب خنک‌تر شدن دمای هوا در نقاط مختلف شده است.

اداره کل هواشناسی استان سمنان اعلام کرده فعالیت سامانه بارشی به صورت رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید در استان سمنان تا روز جمعه ادامه دارد. در نتیجه امروز و فردا باید در انتظار بارش‌های پراکنده به خصوص رگبار و رعد و برق بود.

از آنجا که سامانه کم فشار بارشی به سمت شرق استان در حرکت است پیش بینی می‌شود بیشترین بارش ها در نیمه شمالی و شرقی استان صورت گیرد همچنین هواشناسی استان سمنان اعلام کرده بر اساس نقشه‌های پیش‌یابی، سرعت وزش باد شدید و گرد و خاک از ظهر تا اوایل شب بیشتر است.

در ادامه اطلاعیه هواشناسی استان سمنان آمده است: در این مدت با توجه به رگباری بودن بارش‌ها احتمال جاری شدن سیلاب و رواناب و خسارت‌های ناشی از باران و وزش باد وجود دارد.

برای مرکز استان سمنان امروز و فردا افزایش ابر، رگبار و رعد و برق و بارش باران در کنار کاهش دمای هوا پیش‌بینی شده است بیشینه و کمینه دمای هوای سمنان برای امروز و فردا ۲۵ و ۱۳ درجه بالای صفر اعلام شده است

در شاهرود شاهد افزایش ابر هستیم رگبار و رعد و برق و بارش باران و تگرگ در کنار ورزش باد از جمله پیش‌بینی هواشناسی برای هوای این شهرستان است، برای امروز بیشینه و کمینه دمای هوای شاهرود ۲۰ و ۱۰ درجه بالای صفر اعلام شده است.

در دامغان نیز آسمان نیمه ابری است و در ارتفاعات احتمال بارش باران و رگبار و رعد و برق وجود دارد همچنین در این شهرستان شاهد وزش باد نسبتاً شدید به خصوص در ساعات بعد از ظهر خواهیم بود بیشینه و کمینه دمای هوای دامغان برای امروز ۲۴ و ۹ درجه بالای صفر خواهد بود.

در گرمسار نیز بیشینه و کمینه دمای هوا ۲۵ و۱۳ درجه بالای صفر اعلام شده آسمان نیمه ابری است و شاهد وزش باد و گرد و خاک به خصوص در ساعات بعد از ظهر خواهیم بود بیشینه و کمینه دمای هوای ایوانکی نیز بدون اختلاف ۱۵ و ۱۳ درجه بالای صفر اعلام شده است در مهدیشهر نیز شاهد آسمان نیمه ابری همراه با افزایش ابر، وزش باد و بارش رگباری پراکنده خواهیم بود.