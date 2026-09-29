به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدکاظم موسوی رجایی‌نسب ظهر سه‌شنبه در آیین تکریم و معارفه مسئولان قضایی شهرستان زرین‌دشت، با اشاره به آموزه‌های امیرالمؤمنین(ع) درباره عدالت گفت: هر فردی که مسئولیتی بر عهده دارد باید عدالت را معیار عمل خود قرار دهد و اجازه ندهد حقوق افراد مورد تعرض قرار گیرد.

وی با تأکید بر مسئولیت دستگاه قضایی در حمایت از مظلومان و مقابله با فساد افزود: حقوق مردم باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن احقاق شود و مسئولان قضایی نیز باید دسترسی‌پذیر و پاسخگو باشند.

رئیس‌کل دادگستری فارس، توسعه خدمات الکترونیک و هوشمندسازی فرآیندهای قضایی را از اقدامات مؤثر در تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی دانست و گفت: آگاهی مردم از حقوق خود و دیگران می‌تواند از شکل‌گیری بسیاری از اختلافات و پرونده‌های قضایی جلوگیری کند.

وی همچنین بر استفاده از ظرفیت بزرگان، معتمدان، روحانیون، شوراهای حل اختلاف و شوراهای شهر و روستا برای حل اختلافات در سطح شهرستان تأکید کرد.

رجایی‌نسب با بیان اینکه پیشگیری از شکل‌گیری اختلافات می‌تواند از ورود پرونده‌های متعدد به دستگاه قضایی جلوگیری کند، خواستار تقویت ظرفیت‌های مردمی و اجتماعی برای حل‌وفصل اختلافات شد.