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۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳

ذخایر نفتی راهبردی آمریکا به پایین‌ترین سطح در ۴۴ سال گذشته رسید

ذخایر نفتی راهبردی آمریکا به پایین‌ترین سطح در ۴۴ سال گذشته رسید

ذخایر نفت خام در ذخیره‌سازی راهبردی نفت آمریکا به ۲۸۳.۸ میلیون بشکه کاهش یافته که پایین‌ترین سطح این ذخایر از اکتبر ۱۹۸۲ تاکنون است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، بر اساس داده‌های وزارت انرژی آمریکا، ذخایر نفت خام در ذخیره‌سازی راهبردی نفت این کشور به ۲۸۳.۸ میلیون بشکه رسیده است؛ سطحی که در ۴۴ سال گذشته بی‌سابقه بوده است.

این کاهش پس از اجرای تصمیمی در مارس ۲۰۲۶ برای عرضه حداکثر ۱۷۲ میلیون بشکه نفت از ذخایر راهبردی در قالب قراردادهای معاوضه صورت گرفته است. بر اساس این طرح، شرکت‌های دریافت‌کننده نفت باید آن را همراه با مقدار اضافی به‌عنوان حق اضافی بازگردانند.

این در حالی است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا ۲۷ سپتامبر مدعی شد که رکوردی از انتقال نفت از طریق تنگه هرمز ثبت شده و این میزان از سطوح پیش از آغاز جنگ در خاورمیانه نیز بیشتر بوده است! او همچنین ادعا کرد که با پایان جنگ و کاهش تقاضا، قیمت نفت کاهش بیشتری پیدا کند.

در ماه ژوئیه نیز نزدیک به ۲۵ درصد از ذخایر نفت راهبردی آمریکا به دلیل مشکلات زیرساختی از دسترس خارج شده بود. این ذخایر در شرایط اضطراری و برای کمک به تنظیم بازار نفت مورد استفاده قرار می‌گیرند.

کد مطلب 6962610

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