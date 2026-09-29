به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام رسمی دولت انگلیس، مقررات اصلاحی تحریمهای ایران از امروز اجرایی شده است. این اقدامات محدودیتهای جدیدی در زمینه تجارت، خدمات مالی و حملونقل ایجاد میکند و دامنه تحریمها علیه بخشهای نفت و فرآوردههای نفتی، گاز طبیعی، پتروشیمی، طلا و فلزات گرانبها، کشتیرانی و فناوریهای مرتبط با انرژی را گسترش میدهد.
تحریمهای جدید که در ادامه همکاری با تروریسم اقتصادی آمریکا اعمال می شود همچنین محدودیتهایی برای ارائه وام، اعتبار، سرمایهگذاری و برخی روابط بانکی با افراد و نهادهای مرتبط با ایران اعمال میکند. در بخش حملونقل نیز انگلیس اختیارات بیشتری برای محدود کردن فعالیت کشتیهای مشخص و خدمات مرتبط با آنها در نظر گرفته و فرود هواپیماهای باری ایرانی در انگلیس را، جز در موارد استثنایی، ممنوع کرده است.
این مقررات همچنین کنترلهای مرتبط با برنامه هستهای ایران و کالاها و فناوریهای دارای کاربرد دوگانه را تقویت میکند. دولت انگلیس پیشتر مدعی شده بود که هدف از این اقدامات، افزایش فشار بر برنامه هستهای ایران و فعالیتهایی است که لندن آنها را تهدیدآمیز میداند.
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