دستگیری کلاهبردار رسیدهای جعلی بانکی در شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عبدالرضا ظهرابی گفت: یکی از شهروندان با مراجعه به پلیس فتا و ارائه مرجوعه قضایی اعلام کرد که پس از انتشار آگهی فروش یک دستگاه دوربین عکاسی به ارزش ۶ میلیارد ریال در یکی از سایتهای آگهیمحور، فردی با وی تماس گرفته و پس از توافق، برای خرید دوربین به منزل او مراجعه کرده است.
وی افزود: خریدار پس از دریافت دوربین، رسیدی بانکی به فروشنده ارائه کرده، اما چند ساعت بعد مشخص شده هیچ وجهی به حساب وی واریز نشده و رسید ارائهشده نیز جعلی بوده است.
رئیس پلیس فتا فارس ادامه داد: مأموران با انجام تحقیقات تخصصی و بررسیهای فنی، دریافتند متهم با استفاده از هویتهای جعلی و خودروهای اجارهای به منازل چند شهروند دیگر نیز مراجعه کرده و با همین شیوه اقدام به کلاهبرداری کرده است.
ظهرابی بیان کرد: کارشناسان پلیس فتا با اقدامات تخصصی و اشراف اطلاعاتی، مخفیگاه متهم را در یکی از محلههای شیراز شناسایی و با هماهنگی قضایی وی را دستگیر کردند.
وی گفت: متهم پس از مواجهه با مستندات و مدارک پلیسی به جرم خود اقرار و به کلاهبرداری از ۴ نفر به ارزش ۲۰ میلیارد ریال اعتراف کرد.
رئیس پلیس فتا فارس با هشدار به شهروندان تأکید کرد: شهروندان برای پیشگیری از کلاهبرداریهای مشابه، سامانه پیامکی حسابهای بانکی خود را فعال کنند تا از طریق پیامک بانک، از انجام قطعی عملیات بانکی و واریز وجه مطمئن شوند.
ظهرابی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی، موضوع را از طریق بخش گزارشهای مردمی در سایت پلیس فتا یا شماره ۰۹۶۳۸۰ اطلاع دهند.
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