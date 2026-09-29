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۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۵۳

یک شکارچی با ۳۰ رشته تور و ۱۷ پرنده در پارسیان دستگیر شد

یک شکارچی با ۳۰ رشته تور و ۱۷ پرنده در پارسیان دستگیر شد

پارسیان - فرمانده یگان حفاظت محیط زیست هرمزگان از دستگیری یک متخلف و کشف ۱۷ قطعه پرنده شامل دلیجه، قمری و بلبل خرما به همراه ۳۰ رشته تور در پارسیان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم شریفی در تشریح جزئیات این خبر، اظهار کرد: ۱۵ باب کوخه شناسایی و تخریب شد و سه بهله دلیجه، ۱۲ قطعه قمری، دو قطعه بلبل خرما و ۳۰ رشته تور به همراه سایر ادوات شکار و صید کشف و ضبط شد.

وی افزود: یگان حفاظت محیط زیست اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان با همکاری یگان حفاظت محیط زیست ادارات تابعه محیط زیست شهرستان‌ها طی یک برنامه پایشی مدون تا پایان دوره زمانی فصل زنده‌گیری پرندگان شکاری به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست هرمزگان از شهروندان و دوستداران طبیعت خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک از جمله شکار و صید، زنده‌گیری و قاچاق پرندگان مراتب را به نزدیک‌ترین اداره محیط زیست، پاسگاه محیط‌بانی یا سامانه ۱۵۴۰ اطلاع دهند.

گفتنی است، بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون شکار و صید، زنده‌گیری، شکار، خرید، فروش، حمل، نگهداری و صدور پرندگان شکاری از قبیل شاهین، بحری، بالابان و دلیجه ممنوع است و متخلف علاوه بر محکومیت به حداکثر مجازات مقرر که سه ماه حبس به استناد مصوبه شماره ۲۶۲۹۶۲/۴۸۳۱۳ مورخ ۸ اسفند ۱۳۹۱ هیئت دولت است، به جزای نقدی نیز محکوم می‌شود.

کد مطلب 6962858

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