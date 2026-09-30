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۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۱

ظرفیت های مردمی در اجتماعات میادین شناسایی شود

ظرفیت های مردمی در اجتماعات میادین شناسایی شود

ساری- مسئول اسبق پژوهش، مطالعه و بررسی دبیرخانه و استقرار نظام مدیریت کیفیت جامع در دفتر نظام‌های استخدامی سازمان مدیریت، بر ضرورت شناسایی نخستین سطح میادین مردمی و تقویت ظرفیت‌ها تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عرب‌اسدی صبح چهارشنبه در دوره توانمندسازی فعالان میادین «بعثت مردمی» مازندران که در سالن اجتماعات سپاه کربلای استان برگزار شد، اظهار کرد: برای توسعه فعالیت‌های مردمی باید ابتدا میدان‌های موجود را به‌درستی تحلیل و نخستین سطح این میادین را شناسایی کرد.

وی با بیان اینکه بخشی از میدان‌های اجتماعی نیازمند تقویت و پشتیبانی بیشتری هستند، افزود: باید با استفاده از ظرفیت تبلیغات و ارتباطات مؤثر، فعالان و افراد توانمند را به میدان‌هایی دعوت کرد که از ظرفیت کمتری برخوردارند.

استاد دانشگاه ادامه داد: امروز مردم به‌صورت خودجوش وارد میدان شده‌اند و اعلام می‌کنند که در عرصه‌های مختلف حضور دارند؛ این اتفاق، پدیده‌ای جدید و ارزشمند است که باید زمینه لازم برای انجام اقدامات مؤثر و حرکت‌های مثبت را برای آنان فراهم کرد.

عرب‌اسدی با اشاره به ضرورت تقویت دارایی‌ها و ظرفیت‌های میادین مردمی تصریح کرد: ظرفیت‌های موجود در میدان باید شناسایی و تقویت شود؛ چراکه در شرایط کنونی، تهدیدها و آسیب‌های مختلفی وجود دارد و نمی‌توان نسبت به ضرورت انسجام، سازماندهی و افزایش قدرت این میدان‌ها بی‌تفاوت بود.

وی با تأکید بر اهمیت ظرفیت‌های فرهنگی و هنری در جریان‌سازی اجتماعی گفت: در حوزه موسیقی همچنان با ضعف‌هایی مواجه هستیم، درحالی‌که جریان مداحی توانسته است در بخش‌هایی جریان‌سازی کند.

مسئول اسبق پژوهش، مطالعه و بررسی دبیرخانه و استقرار نظام مدیریت کیفیت جامع در دفتر نظام‌های استخدامی سازمان مدیریت افزود: قدرت موسیقایی در میادین مردمی بسیار تأثیرگذار است و می‌تواند در ایجاد ارتباط با نسل جوان، انتقال مفاهیم و تقویت جریان‌های اجتماعی نقش مهمی ایفا کند.

وی با اشاره به ضرورت توجه به همه ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی اظهار کرد: برای اثرگذاری بیشتر در جامعه، باید از قالب‌های متنوع استفاده کرد و میدان را به‌گونه‌ای سامان داد که افراد و گروه‌های مختلف بتوانند در آن نقش‌آفرینی کنند.

عرب‌اسدی در پایان بر ضرورت مطالعه دقیق، شناسایی ظرفیت‌ها، تقویت میدان‌های ضعیف و استفاده از ابزارهای فرهنگی و هنری برای افزایش مشارکت مردم تأکید کرد

کد مطلب 6963349

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