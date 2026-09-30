مجتبی میهن پرست در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی الگوهای پیشیابی هواشناسی، اظهار داشت: برای امروز تا روز پنجشنبه، افزایش سرعت باد پیشبینی میشود؛ در برخی ساعات و نواحی، وزش باد شدید موقتی انتظار میرود که برای این وضعیت، هشدار سطح زرد صادر شده است.
وی با بیان اینکه دمای هوا برای امروز و به ویژه فردا، کاهش محسوسی در حد ۵ تا ۶ درجه را به همراه دارد، تصریح کرد: توده هوای گرم از سطح استان خارج میشود و هوای پاییزی در استان استقرار پیدا میکند و دمای هوا به وضعیت نرمال خود میرسد.
کارشناس هواشناسی استان با اشاره به اینکه برای روز پنجشنبه تا حدوداً اواسط هفته آینده، یک سامانه در سطح استان فعالیت میکند، خاطرنشان کرد: بارشهای این سامانه اغلب به شکل نقطهای و پراکنده است و حجم بارشها فعلاً قابل توجه نیست؛ اما پتانسیل وقوع رعد و برق در برخی نواحی به ویژه نواحی جنوبی و جنوب شرقی استان وجود دارد و شهروندان باید تمهیدات لازم را در نظر بگیرند.
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