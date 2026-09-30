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۸ مهر ۱۴۰۵، ۹:۵۵

توزیع ۴۲۹ بسته نوشت افزار میان دانش‌آموزان خاش

توزیع ۴۲۹ بسته نوشت افزار میان دانش‌آموزان خاش

خاش- دانش آموزان شهر خاش از ۴۲۹ بسته نوشت افزار اهدایی خیرین نیک اندیش همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید بهره‌مند شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه و در راستای حمایت از دانش‌آموزان و ترویج فرهنگ نوع‌دوستی، ۴۲۹ بسته لوازم‌التحریر اهدایی یک خیر نیک‌اندیش، ملقب به «پدر آبرسان ایران»، با همراهی جمعیت هلال‌احمر شهرستان خاش در مدرسه مالک اشتر این شهرستان توزیع شد.

این اقدام ارزشمند با هدف حمایت از دانش‌آموزان و فراهم‌سازی زمینه مناسب برای ادامه تحصیل آنان انجام شد و مورد استقبال دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان قرار گرفت.

گفتنی است، مشارکت خیران و نهادهای امدادی در تأمین نیازهای آموزشی دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار، نقش مؤثری در تقویت عدالت آموزشی و ایجاد انگیزه در میان نسل آینده دارد.

کد مطلب 6963281

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