به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه و در راستای حمایت از دانشآموزان و ترویج فرهنگ نوعدوستی، ۴۲۹ بسته لوازمالتحریر اهدایی یک خیر نیکاندیش، ملقب به «پدر آبرسان ایران»، با همراهی جمعیت هلالاحمر شهرستان خاش در مدرسه مالک اشتر این شهرستان توزیع شد.
این اقدام ارزشمند با هدف حمایت از دانشآموزان و فراهمسازی زمینه مناسب برای ادامه تحصیل آنان انجام شد و مورد استقبال دانشآموزان و خانوادههایشان قرار گرفت.
گفتنی است، مشارکت خیران و نهادهای امدادی در تأمین نیازهای آموزشی دانشآموزان مناطق کمبرخوردار، نقش مؤثری در تقویت عدالت آموزشی و ایجاد انگیزه در میان نسل آینده دارد.
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