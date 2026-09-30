جلیل جباری در حاشیه بازدید اصحاب رسانه از مسجد قدیمی جمعه اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: هفته گردشگری را داریم که به شکل ملی آغاز شده و در استان اردبیل نیز بالغ بر ۴۰ عنوان برنامه مختلف در حوزههای گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی طراحی کردهایم که به مرور در سطح استان اجرا میشود. برگزاری رویدادها و همایشهای مختلف را نیز در دستور کار داریم.
وی افزود: شعار هفته گردشگری، بحث هوشمندسازی و نقش آن در بازطراحی گردشگری کشور است و تلاش میکنیم نقش هوش مصنوعی و هوشمندسازی را نیز در توسعه گردشگری مد نظر قرار دهیم؛ به همین دلیل کارگاههای مختلف آموزشی برگزار میکنیم.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل گفت: برنامه تجلیل از خادمان و فعالان گردشگری را نیز خواهیم داشت که با حضور مقامات استانی و کشوری در محل مجموعه میراث جهانی شیخ صفی برگزار خواهد شد و از برترینها و منتخبین حوزه گردشگری تجلیل میشود.
وی افزود: روز پنجشنبه نیز همایش ملی شیوههای نوین تأمین مالی طرحهای گردشگری و زیرساختهای استان در استانداری برگزار خواهد شد. بخشی از این همایش به تأمین مالی پروژههای گردشگری اختصاص پیدا کرده و تلاشمان این است که تفاهمنامهای برای تأمین مالی پروژههای مهم گردشگری استان در همین همایش با بانکهای عامل تدوین کنیم.
امنیت در حوزه سرمایهگذاری گردشگری
جباری تصریح کرد: همچنین با توجه به موضوع سرمایهگذاری که یکی از رویکردهای مهم هفته گردشگری است، آمارها نشان میدهد شاهد افزایش سرمایهگذاری در استان هستیم. حجم سهبرابری صدور موافقتنامه و حجم سرمایهگذاری و اشتغالی که پیشبینی میشود، نشاندهنده این است که امنیت در حوزه سرمایهگذاری گردشگری از سوی افرادی که در آن سرمایهگذاری میکنند، خوب ارزیابی شده است؛ به خاطر تعلق خاطر و عشقی که به استان اردبیل دارند، حوزه سرمایهگذاری گردشگری را انتخاب کردهاند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل اضافه کرد: برای آشناسازی اصحاب رسانه و خبرنگاران محترم با ظرفیتهای فرهنگی، تاریخی و گردشگری شهرستان اردبیل، تلاش کردیم برنامهای رسانهای برای اصحاب رسانه برگزار کنیم تا هم با پروژههای مهم مرمتی اداره کل میراث فرهنگی در سطح استان و شهر اردبیل آشنا شوند و هم پروژههای مهم گردشگری که در حال اجراست را از نزدیک ببینند و با مسائل، مشکلات و احتمالاً موانع پیش روی پروژههای سرمایهگذاری از نزدیک آشنا شوند و به ما کمک کنند.
جباری در پایان گفت: در حوزه حفاظت و صیانت از آثار تاریخی و در حوزه رفع موانع و مشکلات سرمایهگذاری، اصحاب رسانه ظرفیت مهمی هستند و میتوانند در پیشبرد اهداف و برنامهها، یاریدهنده میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل باشند.
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