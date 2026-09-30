به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه «پولیتیکو» گزارش داد که اتحادیه اروپا، چهار سال پس از اجرای تدابیر اضطراری برای کاهش مصرف انرژی، بار دیگر با نزدیک شدن به فصل زمستان، موضوع کاهش مصرف انرژی را بررسی می‌کند.

این رسانه آمریکایی، دلیل نگرانی اروپایی‌ها در حوزه انرژی را احتمال توقف یا محدود شدن صادرات گازوئیل آمریکا عنوان کرد.

پولیتیکو نوشت: آمریکا به یکی از تأمین‌کنندگان مهم گازوئیل اروپا تبدیل شده و احتمال اعمال محدودیت بر صادرات این فرآورده نفتی می‌تواند فشار بیشتری بر بازار سوخت اروپا وارد کند. اتحادیه اروپا نیز در روزهای اخیر درباره پیامدهای احتمالی چنین اقدامی با مقام‌های آمریکایی در تماس بوده است.