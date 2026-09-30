آباده باید به قطب رویدادهای جهانی منبت تبدیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، برزین ضرغامی عصر چهارشنبه بازدید از موزه تخصصی منبت شهرستان آباده، با بیان اینکه منبت، نشان و شناسنامه شهر آباده است،گفت: باید این هنر را از محیط‌های محلی فراتر ببریم و به جهانی شدن آن کمک کنیم.

وی افزود: ثبت جهانی منبت تنها آغاز راه است و اکنون باید با برنامه‌های عملیاتی، این هنر را در سطح جهانی معرفی و ظرفیت‌های آن را فعال کرد.

منبت باید وارد زندگی روزمره مردم شود

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث‌فرهنگی، کاربردی کردن هنر، تلفیق تخصص‌ها، رویدادآفرینی و بازاریابی و همچنین آموزش و تکثیر را چهار محور اساسی توسعه منبت عنوان کرد.

ضرغامی با تأکید بر ضرورت کاربردی شدن منبت گفت: این هنر نباید تنها در موزه‌ها یا آثار تزئینی سنتی باقی بماند، بلکه باید با خلاقیت وارد زندگی روزمره مردم شود تا زمینه رونق اقتصادی آن فراهم شود.

وی ادامه داد: برای روزآمد کردن منبت نباید تنها به هنرمندان تکیه کرد، بلکه باید تخصص‌های مختلف از جمله طراحان صنعتی و متخصصان حوزه طراحی وارد این چرخه شوند تا محصولاتی متناسب با سلیقه و نیاز امروز جامعه تولید شود.

آباده ظرفیت میزبانی جشنواره جهانی منبت را دارد

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث‌فرهنگی با انتقاد از کم‌توجهی رسانه‌ای به ظرفیت‌های آباده و ایزدخواست، بر ضرورت تعریف رویدادهای تخصصی برای معرفی این ظرفیت‌ها تأکید کرد.

ضرغامی گفت: باید رویداد تعریف کنیم؛ برگزاری جشنواره‌ها، نمایشگاه‌های استارتاپی و رویدادهای تخصصی می‌تواند زمینه دیده شدن این هنر را فراهم کند.

وی افزود: با توجه به ظرفیت‌های موجود، آباده می‌تواند میزبان یک جشنواره یا رویداد کشوری و حتی بین‌المللی در حوزه منبت باشد.

آموزش، مسیر پیوند سنت و خلاقیت

وی همچنین بر ضرورت برگزاری دوره‌ها و کلاس‌های آموزشی برای انتقال تکنیک‌های سنتی منبت به نسل جدید تأکید کرد و گفت: باید تکنیک‌های سنتی با ایده‌های خلاقانه نسل جدید ترکیب شود تا آثار نوآورانه و متناسب با نیاز روز تولید شود.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث‌فرهنگی با اشاره به ثبت جهانی منبت آباده اظهار کرد: ثبت جهانی این هنر یک مزیت است که باید از آن استفاده کنیم.

ضرغامی افزود: یکی از برنامه‌های اصلی در معاونت صنایع‌دستی، معرفی هنرهای ثبت‌شده و خارج کردن آنها از حالت سکون است تا این هنرها از طریق رویدادآفرینی، آموزش و معرفی، روزبه‌روز بیشتر دیده شوند.