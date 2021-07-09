به گزارش خبرنگار مهر، قطعیهای اخیر در شبکه سراسری برق بدون اعلام قبلی، چالش جدی در حوزه پایداری شبکه ارتباطی کشور و پایداری باتری پشتیبان سایتهای موبایل ایجاد کرده و باعث عدم ارائه سرویس مناسب به مشترکان شده است. به همین علت این سوال مطرح میشود که وضعیت باتری پشتیبان سایتهای موبایل چگونه است که امکان پشتیبانی در صورت قطعی چندساعته شبکه برق را ندارند.
از این رو مرکز مانیتورینگ شبکه ارتباطی کشور در دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان رگولاتوری گزارش آخرین وضعیت پایداری منابع تغذیه پشتیبان سایتهای اپراتورها را منتشر کرد. این پایش نشان میدهد که تقریباً نیمی از سایتهای تلفن همراه در کشور فاقد باتری پشتیبان مناسب هستند.
این گزارش که مربوط به سنجش میزان پایداری باتریهای پشتیبان ۱۱۹۷ سایت در ۹ ماه اخیر میشود توسط وزیر ارتباطات به اشتراک گذاشته شده است.
بررسی رگولاتوری نشان میدهد که از این تعداد سایت، ۵۷۶ سایت در وضعیت «فاقد باتری پشتیبان» و یا «دارای باتری پشتیبان با پایداری نامطلوب» قرار دارند.
گزارشی از خرابی باتری پشتیبان دکلهای موبایل
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این گزارش اعلام کرده که دستورالعمل پایش سنجش زمان تاب آوری منابع تغذیه پشتیبان مراکز حساس و سایتهای اپراتورهای مخابراتی را تهیه و تدوین و ابلاغ کرده است.
مطابق استانداردهای جهانی پایداری باتریهای پشتیبان سایتهای اپراتورهای سیار بسته به نوع سایت، تکنولوژی و سیاست مدیریت انرژی (Power Saving Mode) برای هر سایت، در شرایط ایده آل بین ۴۵ دقیقه تا ۲ ساعت است.
از این رو بررسی و تحلیل گزارشات و بازدیدهای انجام شده در راستای سنجش میزان پایداری باتریهای پشتیبان سایتهای اپراتور «همراه اول» نشان میدهد که از ۵۵۳ سایت بازدید شده، ۲۵۸ سایت دارای باتری پشتیبان با پایداری مطلوب و ۲۹۵ سایت فاقد باتری پشتیبان و یا دارای باتری پشتیبان با پایداری نامطلوب هستند.
بررسی و تحلیل گزارشات بازدیدهای انجام شده از ۳۹۷ سایت بازدید شده اپراتور «ایرانسل» نیز از ۲۰۳ سایت دارای باتری پشتیبان با پایداری مطلوب و ۱۹۴ سایت فاقد باتری پشتیبان و یا دارای باتری پشتیبان با پایداری نامطلوب حکایت دارد.
در همین حال این بررسی و تحلیل گزارش در خصوص سایتهای «رایتل» نیز حاکی از آن است که از ۱۹۹ سایت بازدید شده ۱۳۴ سایت دارای باتری پشتیبان با پایداری مطلوب و ۲۲ سایت فاقد باتری پشتیبان و یا دارای باتری پشتیبان با پایداری نامطلوب هستند.
بررسی وضعیت آنتنهای اپراتور «های وب» نیز از میان ۴۸ سایت بازدید شده نشان میدهد که ۲۶ سایت دارای باتری پشتیبان با پایداری مطلوب و ۲۲ سایت فاقد باتری پشتیبان و یا دارای باتری پشتیبان با پایداری نامطلوب هستند.
با توجه به آمار و اطلاعات، بیشترین خرابی باتریهای پشتیبان به ترتیب در استانهای تحت پوشش منطقه جنوب رگولاتوری (استانهای فارس، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد)، منطقه جنوب شرق (استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بندرعباس) و شمال غرب (استانهای زنجان، قزوین و گیلان) است.
رگولاتوری از پیگیری از اپراتورهای تلفن همراه جهت رفع خرابی و یا جایگزینی باتریهای پشتیبان سایتها خبر داد و اعلام کرد که از ۵۷۶ سایت فاقد باتری پشتیبان و یا دارای باتری پشتیبان با پایداری نامطلوب، تاکنون نسبت به رفع مشکل ۱۱۲ سایت اقدام شده و رفع خرابی سایر سایتها نیز در حال پیگیری است.
در این گزارش با اشاره به انجام بازدید جهت سنجش میزان پایداری باتریهای پشتیبان سایتهای DSLAM شرکت مخابرات ایران نیز گفته شده که از بازدید ۱۳۲ تجهیز در این شبکه، ۶۵ مرکز دارای باتری پشتیبان با پایداری مطلوب، ۴۳ مرکز فاقد باتری پشتیبان و ۲۴ مرکز دارای باتری پشتیبان با پایداری نامطلوب هستند.
درخواست رگولاتوری از شرکت توانیر برای اعلام برنامه زمانبندی قطعی برق
رگولاتوری از شرکت توانیر خواسته که برای برنامهریزی و اقدامات پیشگیرانه توسط اپراتورهای تلفن همراه از طریق مدیریت تخصیص بهینه منابع پشتیبان نیروی تغذیه برق برای سایتهای کل کشور، برنامه زمانبندی قطعی برق در سطح کشور به تفکیک استان و منطقه برای بازه زمانی اعلام شود.
چرا که هنگامی که باتری در حال شارژ شدن است اگر برق ورودی قطع شود عمر مفید باتری کاهش مییابد و تعداد charge and discharge cycle کاهش مییابد که این موضوع منجر به عدم ارائه سرویس مناسب در حوزه تلفن همراه به مشترکین میشود.
رگولاتوری با تاکید بر تأثیرگذاری قطعیهای گسترده برق روی شاخص دسترس پذیری ( Availability) نسلهای مختلف شبکه، وضعیت شاخص Availability اپراتورها را نیز منتشر کرده است.
بررسیها نشان میدهد که در شبکه ارتباطات سیار، با شروع قطعیها در هر روز شاخص Availability بعد از اتمام شارژ باتریهای پشتیبان سایتها در هر استان کاهش یافته و پس از اتصال مجدد برق، مجدداً این شاخص افزایش مییابد. این رفتار که در پی قطعیهای مکرر و متعدد در هر روز طی یک هفته گذشته ایجاد شده، منجر به کاهش میانگین شاخص Availability اپراتور همراه اول در سطح کشور شده است. این شاخص در استانهای گلستان، ایلام، کردستان و سیستان طی یک هفته گذشته و بعد از قطعیهای مکرر برق دارای مقادیر بسیار پایین و وضعیت نامطلوبی بوده است.
وضعیت گراف شاخص Availability شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل نیز از تأثیر واضح قطعیهای مکرر و متعدد برق روی مقدار این شاخص حکایت دارد. به نحوی که تغییرات صورت گرفته در مقدار این شاخص منجر به کاهش میانگین آن در سطح کشور شده است. این شاخص در استانهای البرز و مرکزی طی یک هفته گذشته مقادیر بسیار پایینی را نشان میدهد که حاکی از وضعیت نامطلوب کیفیت سرویس آن اپراتور در پی قطعیهای سراسری برق است.
شرکت خدمات ارتباطی رایتل نیز علیرغم نوسازی باتریهای پشتیبان سایتهای خود نتوانسته به طور کامل با قطعیهای متعدد شبکه برق سراسری مقابله کند و در برخی از استانها با کاهش شاخص Availability مواجه شده است.
این شاخص در استانهای اردبیل، آذربایجان غربی و کردستان طی یک هفته گذشته به دلیل قطعیهای برق حادث شده دارای مقادیر بسیار پایین و وضعیت نامطلوبی بوده است.
چالشها و راهکارهای پیشنهادی
در این گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به انجام هماهنگیهای لازم جهت بروز رسانی و تجهیز مجدد سایتها به باتریهای پشتیبان، اعلام کرد: اما در قبال این اقدام، میزان سرقت باتریهای پشتیبان سایتها نیز در این بازه زمانی به شدت افزایش پیدا کرده است. ضمناً کیفیت پایین باتریهای داخلی نیز مزید بر ایجاد این بحران شده است.
از دیگر دلایل قطع سرویس سایتها در زمان قطع برق، میتوان به از کار افتادن سیستم سرمایشی سایتها (کولر گازی) و بالا رفتن دمای تجهیزات به ویژه در مناطق مرکزی و جنوبی کشور اشاره کرد.
قطعیهای برق مکرر و طولانی مدت، علاوه بر اینکه موجب کاهش درآمد اپراتورها و دولت از محل ارائه خدمات ارتباطی شده، منجر به بروز آسیب جدی به تجهیزات الکترونیکی اپراتورها نیز شده که در شرایط کنونی تحریمها، تأمین مجدد این تجهیزات مشکلی اساسی است.
از سوی دیگر بروز اختلال در سطح شبکه ارتباطی کشور به خصوص در ایام برگزاری امتحانات و کلاسهای مجازی، اعمال دورکاری برای کارمندان، گرایش ماهیت کسب و کارها به سمت مجازی شدن و … صدمات جبران ناپذیری را به آحاد مردم وارد میکند.
رگولاتوری با ارائه راهکارهای پیشنهادی در این خصوص بر لزوم اعلام و اجرای قطعی برق بر اساس جدول زمانبندی جهت مدیریت تخصیص منابع پشتیبان، تاکید کرد.
این سازمان پیشنهاد تهاتر برق دیزل ژنراتور مراکز مخابراتی با برق شهر و تعامل وزارت نیرو با شرکتهای سازنده باتری جهت پشتیبانی مالی به منظور تأمین باتری مورد نیاز و نیز برق رسانی بدون وقفه و قطعی به سایتها و به خصوص مراکز داده و سایتهای اصلی را مطرح کرد.
نظر شما