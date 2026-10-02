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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۵

امام جمعه رباط‌کریم: اخراج آمریکا از عراق طلیعه اخراج از منطقه است

امام جمعه رباط‌کریم: اخراج آمریکا از عراق طلیعه اخراج از منطقه است

رباط‌کریم- امام جمعه رباط‌کریم گفت: اخراج نظامیان آمریکایی از عراق نتیجه مقاومت مردم این کشور است و می‌تواند سرآغاز خروج این کشور از منطقه غرب آسیا باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن ترابی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته رباط‌کریم با اشاره به تحولات منطقه اظهار کرد: تجمیع فشارهای دشمن ناشی از شکست او در عرصه نظامی و ناامیدی از نتیجه‌بخشی دیگر راه‌ها برای تسلیم مردم ایران است.

وی افزود: فشارهای سیاسی و اقتصادی و تلاش برای تحریم ایران، نشان‌دهنده ادامه رویکرد آمریکا در قبال جمهوری اسلامی است و دشمن در تلاش است از مسیرهای مختلف اهداف خود را دنبال کند.

امام جمعه رباط‌کریم با اشاره به وضعیت آمریکا در منطقه گفت: اخراج نظامیان آمریکایی از عراق یک پیروزی برای ملت این کشور و گروه‌های مقاومت و شکست برای آمریکا بود.

ترابی ادامه داد: خروج آمریکا از عراق نتیجه مقاومت و ایستادگی مردم و گروه‌های مقاومت این کشور است و می‌تواند طلیعه اخراج آمریکا از منطقه غرب آسیا باشد.

وی تأکید کرد: مردم و گروه‌های مقاومت عراق باید در ادامه این مسیر، برای پایان دادن به مداخله آمریکا در حوزه‌های اقتصادی و نفتی کشورشان نیز اقدام کنند.

امام جمعه رباط‌کریم همچنین با گرامیداشت هفته انتظامی اظهار کرد: نیروی انتظامی یکی از سازمان‌های مهم در نظام اسلامی است که مسئولیت برقراری نظم، امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی را بر عهده دارد.

ترابی افزود: تأمین امنیت انتظامی یکی از پایه‌های امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است و نیروهای انتظامی در طول ماه‌های گذشته با وجود مشکلات، با ایثار و فداکاری در خدمت مردم بوده و از جان، مال و آبروی آنان حفاظت کرده‌اند.

کد مطلب 6965405

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