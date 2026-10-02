به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن ترابی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته رباط‌کریم با اشاره به تحولات منطقه اظهار کرد: تجمیع فشارهای دشمن ناشی از شکست او در عرصه نظامی و ناامیدی از نتیجه‌بخشی دیگر راه‌ها برای تسلیم مردم ایران است.

وی افزود: فشارهای سیاسی و اقتصادی و تلاش برای تحریم ایران، نشان‌دهنده ادامه رویکرد آمریکا در قبال جمهوری اسلامی است و دشمن در تلاش است از مسیرهای مختلف اهداف خود را دنبال کند.

امام جمعه رباط‌کریم با اشاره به وضعیت آمریکا در منطقه گفت: اخراج نظامیان آمریکایی از عراق یک پیروزی برای ملت این کشور و گروه‌های مقاومت و شکست برای آمریکا بود.

ترابی ادامه داد: خروج آمریکا از عراق نتیجه مقاومت و ایستادگی مردم و گروه‌های مقاومت این کشور است و می‌تواند طلیعه اخراج آمریکا از منطقه غرب آسیا باشد.

وی تأکید کرد: مردم و گروه‌های مقاومت عراق باید در ادامه این مسیر، برای پایان دادن به مداخله آمریکا در حوزه‌های اقتصادی و نفتی کشورشان نیز اقدام کنند.

امام جمعه رباط‌کریم همچنین با گرامیداشت هفته انتظامی اظهار کرد: نیروی انتظامی یکی از سازمان‌های مهم در نظام اسلامی است که مسئولیت برقراری نظم، امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی را بر عهده دارد.

ترابی افزود: تأمین امنیت انتظامی یکی از پایه‌های امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است و نیروهای انتظامی در طول ماه‌های گذشته با وجود مشکلات، با ایثار و فداکاری در خدمت مردم بوده و از جان، مال و آبروی آنان حفاظت کرده‌اند.