آغاز آسفالت ۲.۵ کیلومتر از معابر سه محله رودبار

به گزارش خبرنگار مهر، امیر کاظمی فتلکی ظهر دوشنبه در گفتگو با رسانه ها با اشاره به آغاز عملیات اجرایی پروژه آسفالت معابر سه محله رودبار اظهار کرد: این پروژه در راستای اجرای طرح‌های عمران شهری و با هدف ارتقای کیفیت تردد و بهبود وضعیت زیرساخت‌های شهری اجرا می‌شود.

وی افزود: آسفالت معابر محلات شهدای گمنام، کوشک و خلسر از مطالبات چندین‌ساله شهروندان این مناطق بوده که عملیات اجرایی آن با همکاری شورای اسلامی شهر و شهرداری رودبار آغاز شده است.

شهردار رودبار با بیان اینکه برای اجرای این پروژه بیش از ۱۵ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است، گفت: با توجه به شرایط توپوگرافی این محلات، برای ارتقای کیفیت آسفالت و تسریع در اجرای پروژه از ماشین‌آلات پیشرفته از جمله فینیشر زنجیری استفاده می‌شود.

وی ادامه داد: عملیات اجرایی پروژه بهسازی و آسفالت معابر این سه محله با نظارت مستقیم شهرداری در حال انجام است و تلاش می‌شود روند اجرای آن با سرعت مناسب دنبال شود.

کاظمی فتلکی همچنین از فعالیت همزمان نیروهای خدمات شهری برای آماده‌سازی مسیرها خبر داد و بیان کرد: پاکسازی معابر و رفع موانع موجود با هدف فراهم کردن بستر مناسب برای اجرای عملیات آسفالت در حال انجام است.

وی تصریح کرد: عملیات آسفالت معابر محلات شهدای گمنام، کوشک و خلسر آغاز شده و با تکمیل این پروژه، بخش قابل توجهی از مطالبات شهروندان این مناطق در حوزه بهسازی معابر و ارتقای کیفیت تردد پاسخ داده خواهد شد.