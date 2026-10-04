محمدحسین سعادتی تهیه‌کننده و کارگردان فصل سوم «قهرمان» با اشاره به تفاوت‌های این فصل با 2 فصل گذشته به خبرنگار مهر گفت: در فصل سوم مسابقه را از استودیو به فضای باز کیش بردیم، چهره‌های ورزشی را وارد رقابت کردیم و مسیر مسابقه را از مرحله گروهی تا حذفی پیش بردیم. از این حیث فصل سوم برای ما تکرار «قهرمان» در یک دکور تازه نبود.

وی افزود: در کنار هیجان چالش‌ها، رابطه میان شرکت‌کنندگان و لحظه‌های پیش‌بینی‌ناپذیر مسابقه پررنگ‌تر شده است. مخاطب قرار است هم یک رقابت جدی ببیند و هم از تماشای افراد و اتفاق‌هایی که میان رقابت شکل می‌گیرد لذت ببرد.

سعادتی درباره علت انتقال تولید به کیش اظهار کرد: بعد از 2 فصل، احساس کردیم «قهرمان» برای بزرگ‌تر شدن به میدان تازه‌ای نیاز دارد. فضای باز، به مسابقه مقیاس و انرژی دیگری می‌دهد. کیش هم از نظر تصویر، هم از نظر حال‌وهوا و هم از نظر امکان ساخت یک رویداد بزرگ، انتخاب جذابی بود. می‌خواستیم مخاطب از همان نمای اول احساس کند وارد فصل تازه‌ای شده است؛ فصلی که آسمان شب، ساحل و فضای جزیره در هویت تصویری‌اش حضور دارند.

کارگردان و تهیه‌کننده فصل سوم «قهرمان» درباره تأثیر انتخاب کیش بر طراحی مسابقه گفت: وقتی در فضای باز و کنار ساحل، مسابقه می‌سازید، میدان رقابت بخشی از طراحی برنامه می‌شود. اندازه سازه‌ها، جایگاه تماشاگر، نورپردازی شبانه و حتی باد و رطوبت در تصمیم‌ها اثر دارند. کیش برای ما یک تصویر پس‌زمینه نبود؛ بخشی از هویت فصل سوم شد. تلاش کردیم شکل اجرای مسابقه با همین فضا تناسب داشته باشد.

وی درباره تغییرات طراحی چالش‌ها و ساختار مسابقه عنوان کرد: در طراحی چالش‌ها دنبال ترکیبی از توان بدنی، تمرکز، سرعت تصمیم‌گیری و کار گروهی بودیم. از طرف دیگر، ساختار مرحله گروهی و سپس حذفی باعث می‌شود هر نتیجه در ادامه مسیر اهمیت پیدا کند. برای ما مهم بود مخاطب بداند شرکت‌کننده برای چه چیزی تلاش می‌کند و نتیجه هر رقابت چه اثری بر سرنوشت او دارد. همین پیوستگی، دنبال کردن مسابقه را جذاب‌تر می‌کند.

وی درباره انتخاب علی اوجی و ایمان قیاسی به‌عنوان مجریان فصل سوم نیز گفت: این فصل هم به انرژی مسابقه نیاز داشت و هم به شوخی و صمیمیتی که مخاطب را به شرکت داخل میدان نزدیک کند. اوجی و قیاسی 2 جنس حضور متفاوت دارند و کنار هم می‌توانند ریتم خوبی به برنامه بدهند.

این تهیه کننده درباره نقش چهره‌ها و ستاره‌ها در رقابت‌ها عنوان کرد: چهره شناخته‌شده در آغاز توجه مخاطب را جلب می‌کند، اما جذابیت اصلی از جایی شروع می‌شود که وارد میدان می‌شود. آنجا اسم و سابقه‌اش به‌تنهایی کمکی نمی‌کند بلکه باید با یک چالش تازه روبه‌رو شود، تصمیم بگیرد و برای تیمش تلاش کند.

تهیه‌کننده «قهرمان» درباره شرایط تولید این فصل که هم‌زمان با شرایط جنگی بود توضیح داد: شروع شرایط جنگی، روند ضبط ما را برای مدتی متوقف کرد. طبیعی بود که اولویت همه، امنیت و آرامش عوامل باشد. در عین حال، یک پروژه بزرگ در جزیره با گروه، سازه‌ها و برنامه‌ریزی گسترده روبه‌رو است و توقف آن تصمیم‌های دشواری به دنبال دارد.

سعادتی در پایان درباره تأثیر شرایط جنگی بر تولید و محتوای برنامه گفت: این شرایط در زمان‌بندی و برنامه‌ریزی تولید قطعاً اثر گذاشت. درباره محتوای برنامه هم نمی‌شد نسبت به حال‌وهوای جامعه بی‌تفاوت بود. اما همچنان با حساسیت بیشتری به لحن و روایت برنامه نگاه کردیم چراکه می‌خواستیم «قهرمان» همچنان بتواند برای خانواده‌ها لحظه‌هایی از امید، هیجان و نشاط بسازد. حفظ این تعادل برای ما مهم بود.

این مسابقه هر هفته جمعه ها روی آنتن شبکه سه می رود.