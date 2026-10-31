زمان بازگشت لژیونر مصدوم به میادین مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، اللهیار صیادمنش، وینگر مهاجم ایرانی تیم فوتبال لخ پوزنان، که از تاریخ ۱۲ مهرماه به دلیل مصدومیت از همراهی تیمش محروم شده بود، به روزهای پایانی دوران نقاهت خود نزدیک شده و احتمالاً پس از وقفه بازی‌های ملی پیش رو بار دیگر در اختیار کادر فنی قرار خواهد گرفت.

در همین رابطه، نیلس فردریکسن، سرمربی لخ پوزنان، در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل ویسوا کراکوف درباره آخرین وضعیت بازیکنان مصدوم این تیم توضیح داد و اعلام کرد صیادمنش به بازگشت به میادین بسیار نزدیک است و می‌تواند پس از پایان فیفادی پیش رو در تاریخ ۱۸ آبان، بار دیگر برای تیمش به میدان برود.

بازگشت صیادمنش می‌تواند خبر امیدوارکننده‌ای برای لخ پوزنان باشد چرا که این بازیکن ایرانی پیش از مصدومیت یکی از مهره‌های تأثیرگذار تیمش در فصل جاری بود و توانسته بود در هشت مسابقه لیگ برتر لهستان (اکستراکلاسا) پنج گل به ثمر برساند.

با توجه به غیبت اللهیار صیادمنش و همچنین مصدومیت میکائیل ایشاک مهاجم اصلی لخ پوزنان بازگشت این بازیکن ایرانی می‌تواند گزینه‌های هجومی فردریکسن را افزایش دهد و قدرت خط حمله این تیم را برای ادامه رقابت‌ها بیشتر کند.