صیادمنش دومین خرید برتر لیگ لهستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، اللهیار صیادمنش وینگر - مهاجم تیم فوتبال لخ پوزنان در فصل جاری رقابت های اکستراکلاسا عملکرد بسیار خوبی از خود به نمایش گذاشته و یکی از بهترین بازیکنان فصل این تیم محسوب می شود.

رسانه «gol۲۴» لهستان در گزارشی به رتبه بندی بازیکنان جدید تیم های باشگاهی این کشور پرداخته است. در مطلب این رسانه آمده است: در این رده‌بندی، بازیکنانی که در پنجره نقل‌وانتقالات تابستانی به‌صورت قطعی، قرضی یا رایگان به تیم‌های لیگ اکستراکلاسا پیوستند، مورد بررسی قرار گرفته‌اند. این فهرست بازیکنانی را در بر می‌گیرد که از لیگ‌های خارجی، تیم‌های رقیب یا دسته‌های پایین‌تر به باشگاه‌های جدید خود ملحق شدند.

خریدهای تیم گورنیک زابژه صدرنشین جدول لیگ لهستان عملکرد چشمگیری داشته‌اند. با این حال اللهیار صیادمنش نیز به دلیل نمایش مؤثر خود در لخ پوزنان جایگاه دوم این رده‌بندی را به دست آورده است.

صیادمنش جز بازیکنان گران قیمت محسوب می شود اما او توانسته خیلی زود با عملکرد و آمار خود، هزینه انتقالش به لخ پوزنان را جبران کند.

«کاسپر اوربانسکی» بازیکن گورنیک زابژه در رتبه نخست این فهرست قرار دارد و پیوتر گونزالس دیگر بازیکن این تیم رتبه سوم را به خود اختصاص داده است. نیک پرلچ از یاگلونیا بیاویستوک نیز چهارم شد.

رده‌بندی ۱۱ خرید برتر تابستانی لیگ لهستان به شرح زیر است:

۱.کاسپر اوربانسکی – گورنیک زابژه

۲. اللهیار صیادمنش – لخ پوزنان

۳. پیوتر گونزالس – گورنیک زابژه

۴. نیک پرلچ – یاگلونیا بیاویستوک

۵. پاتریک دزیتشک – پونیا شچچین

۶. لوکاش زیاوینسکی – لگیا ورشو

۷. جوردی سانچز – پونیا شچچین

۸. عثمان سو – یاگلونیا بیاویستوک

۹. مارسل لوبیک – ویسوا کراکوف

۱۰. فیلیپ کوپرسکی – رادومیاک رادوم

۱۱. دارکو چورلینوف – پونیا شچچین