عباس خطیبی، معاون ساخت و توسعه راه‌آهن، بنادر و فرودگاه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت پروژه راه‌آهن کرمانشاه - خسروی، اظهار کرد: این پروژه ریلی به طول ۲۶۳ کیلومتر از کرمانشاه آغاز می‌شود و پس از عبور از شهرهای اسلام‌آباد غرب، سرپل‌ذهاب و قصرشیرین، در نهایت به مرز خسروی متصل خواهد شد.

وی افزود: پروژه راه‌آهن کرمانشاه - خسروی به دو بخش تقسیم شده است؛ بخش نخست مسیر کرمانشاه تا اسلام‌آباد غرب به طول ۱۱۵ کیلومتر و بخش دوم مسیر اسلام‌آباد غرب تا مرز خسروی به طول ۱۴۸ کیلومتر است.

معاون ساخت و توسعه راه‌آهن، بنادر و فرودگاه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور ادامه داد: در حال حاضر عمده فعالیت ما بر مسیر کرمانشاه تا اسلام‌آباد غرب متمرکز است، چراکه پیشرفت عملیات زیرسازی این بخش به بیش از ۸۵ درصد رسیده است.

خطیبی تصریح کرد: با توجه به پیشرفت بالای زیرسازی در مسیر کرمانشاه تا اسلام‌آباد غرب، عملیات ریل‌گذاری این مسیر را از سمت کرمانشاه آغاز کرده‌ایم و برنامه ما این است که در صورت تأمین مالی مورد نیاز، بتوانیم این بخش از پروژه را تا پایان سال ۱۴۰۶ به اسلام‌آباد غرب برسانیم.

وی یادآور شد: برای تکمیل مسیر کرمانشاه تا اسلام‌آباد غرب حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان (۱۲ همت) اعتبار مورد نیاز است و در صورت تأمین این منابع مالی، هدف‌گذاری شده است که عملیات اجرایی این بخش تا پایان سال ۱۴۰۶ به اسلام‌آباد غرب برسد.

معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور گفت: پس از تکمیل فاز نخست و رسیدن خط ریلی به اسلام‌آباد غرب، طبیعتاً فاز دوم پروژه ادامه مسیر به سمت مرز خسروی خواهد بود.

خطیبی در پایان با اشاره به اعتبار مورد نیاز برای اجرای کامل پروژه راه‌آهن کرمانشاه - خسروی خاطرنشان کرد: برای مسیر کرمانشاه تا اسلام‌آباد غرب حدود ۱۲ همت اعتبار نیاز است و اعتبار مورد نیاز برای کل پروژه راه‌آهن کرمانشاه - خسروی نیز حدود ۳۰ همت برآورد می‌شود.