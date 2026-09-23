عباس خطیبی، معاون ساخت و توسعه راهآهن، بنادر و فرودگاههای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت پروژه ریلی رشت - آستارا اظهار کرد: این پروژه به طول ۱۶۲ کیلومتر، حلقه مفقوده کریدور شمال - جنوب محسوب میشود و همه کارشناسان بر ضرورت ساخت این راهآهن و تکمیل کریدور شمال - جنوب تأکید دارند.
وی افزود: باتوجهبه شرایطی که طی یک سال گذشته در کشور ایجاد شده و جنگ تحمیلی نیز بر اهمیت این موضوع تأکید مجدد داشته است، مباحث مرتبط با پروژه راهآهن رشت - آستارا بسیار مهم و تعیینکننده هستند.
معاون ساخت و توسعه راهآهن، بنادر و فرودگاههای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور بیان کرد: پروژه ریلی رشت - آستارا دو موضوع اصلی دارد که یکی تأمین مالی و دیگری تملک اراضی مسیر است.
۱۲۵ کیلومتر از مسیر رشت - آستارا به روسها تحویل شد
وی ادامه داد: ما متعهد بودیم در کشور طی یک سال، طبق قولی که وزارت راه و شهرسازی داده بود، مسیر ۱۶۲ کیلومتری پروژه را تملک کنیم که این اقدام انجام شد. همچنین در بهمن سال گذشته، ۱۲۵ کیلومتر از مسیر را بهصورت رسمی صورتجلسه و بهطرف روس تحویل دادیم و درباره مابقی مسیر نیز اعلام آمادگی کردهایم تا برای تحویل آن اقدام شود.
خطیبی تصریح کرد: بااینحال، شرایط خاص کشور باعث شده است تیمهای طرف روس در برخی موارد بهصورت کامل حضور نداشته باشند. باوجوداین شرایط، موضوع تملک اراضی انجام شده است و بیش از ۱۰۰ کیلومتر از مسیر نیز تصرف شده؛ به این معنا که وارد زمینها شدهایم، دستگاهها و امکانات و ماشینآلات را مستقر کردهایم.
۵۶ کیلومتر از مسیر پروژه تثبیت شده است
وی یادآور شد: حدود ۵۶ کیلومتر از مسیر نیز تثبیت شده است، زیرا زمینهای این منطقه به دلیل شالیزاری بودن نیاز به تثبیت دارند و باید عملیات ماسهریزی و مصالحریزی انجام شود که این اقدامات صورتگرفته است.
هزینه تملک ۸۹ کیلومتر از مسیر رشت - آستارا پرداخت شد
معاون ساخت و توسعه راهآهن، بنادر و فرودگاههای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور تأکید کرد: حدود ۸۹ کیلومتر از مسیر نیز هزینههای مرتبط با تملک را پرداخت کردهایم و هزینه افرادی که پروندههای آنها به طور کامل تکمیل شده بود، پرداخت شده است.
وی درباره آخرین وضعیت تأمین مالی پروژه راهآهن رشت - آستارا نیز اظهار کرد: در موضوع تأمین مالی، طبق موافقتنامه سال ۱۴۰۲ مذاکراتی با طرف روس داشتیم و قرارداد تجاری ما پیشرفت بسیار خوبی داشته است. در حال حاضر، مذاکرات حدود ۹۳ درصد پیشرفت دارد.
خطیبی گفت: این مذاکرات در سه مجلد انجام شد که شامل الزامات کارفرمایی، شرایط خصوصی و تعیین احجام، پروفیل و مشخصات فنی است. تمامی این موارد انجام شده و آنچه در مرحله نهایی باقیمانده و همچنان درباره آن در حال مذاکره هستیم، موضوع قیمت انجام کار است.
عملیات اجرایی راهآهن رشت - آستارا را عملاً آغاز کردهایم. همین که تملک اراضی انجام شده و مسیر را تثبیت میکنیم، بخشی از فرایند ساخت پروژه محسوب میشود و حتی میتوان گفت قسمت مهمی از آن است
وی عنوان کرد: در بحث تأمین مالی، الحاقیهای نیز به قرارداد تنظیم کردهایم و بهطرف روس اجازه دادهایم اقدامات مرتبط با ژئوتکنیک، نقشهبرداری و عکسبرداری را انجام دهد. آنها هماکنون مشغول انجام این اقدامات هستند.
معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور یادآور شد: طرف روس برای انجام این اقدامات از تیمهای ایرانی استفاده میکند و با یک مهندس مشاور ایرانی قرارداد منعقد کرده است و این کارها از طریق همان مجموعه در حال انجام است.
اجرای رشت - آستارا با توان و هزینه داخلی آغاز شده است
وی تأکید کرد: عملیات اجرایی راهآهن رشت - آستارا را عملاً آغاز کردهایم. همین که تملک اراضی انجام شده و مسیر را تثبیت میکنیم، بخشی از فرایند ساخت پروژه محسوب میشود و حتی میتوان گفت قسمت مهمی از آن است؛ بنابراین این اقدامات صورت گرفته و ما فعلاً با توان داخلی و هزینه داخلی در حال اجرای آنها هستیم.
خطیبی ادامه داد: برای سرعتبخشیدن به اجرای پروژه رشت - آستارا، طبیعتاً به یک منبع مالی بزرگتر نیاز داریم. اگرچه طرح از ردیف استجازه تأمین مالی شده و اکنون نیز هزینه تملک اراضی را از طریق ردیف تهاتر نفت پرداخت میکنیم، اما برای اینکه بتوانیم همه اقدامات مربوط به ۱۶۲ کیلومتر مسیر را بهصورت همزمان انجام دهیم، حتماً باید تأمین مالی پروژه شکل بگیرد.
وام ۱.۶ میلیارد یورویی روسیه
وی در پایان درباره سقف وام اعتباری روسیه برای پروژه ریلی رشت - آستارا خاطرنشان کرد: سقف وام اعتباری از سوی روسیه برای پروژه راهآهن رشت - آستارا ۱.۶ میلیارد یورو است که هم هزینه ساخت پروژه و هم تأمین تجهیزات، ماشینآلات خط و ناوگان را شامل میشود.
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