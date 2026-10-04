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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۹:۱۵

روز دوشنبه انجام می‌شود؛

برگزاری مجمع کمیته ملی پارالمپیک؛ تصمیم‌گیری در مورد انتخابات

برگزاری مجمع کمیته ملی پارالمپیک؛ تصمیم‌گیری در مورد انتخابات

بیست و ششمین مجمع کمیته ملی پارالمپیک در شرایطی فردا و در آستانه اعزام کاروان به بازی‌های پاراآسیایی برگزار می شود که بررسی شرایط انتخابات این کمیته یکی از مهمترین دستورالعمل های آن است.

به گزارش خبرنگار مهر، مجموع عمومی و سالیانه کمیته ملی پارالمپیک در سال جاری فردا (دوشنبه ۱۳ مهر) برگزار می شود. این بیست و ششمین مجمع کمیته ملی پارالمپیک است که به منظور ارائه گزارش عملکرد کمیته ملی پارالمپیک، ارائه گزارش حسابرسی ۱۴۰۴ و همچنین ارائه گزارش درمورد مصوبات مجمع سال قبل برگزار می شود.

بررسی انتخابات کمیته ملی پارالمپیک دیگر دستورالعمل مصوب برای این مچمع است. قرار است مجمع کمیته ملی پارالمپیک ۱۷ آذر برگزار شود اما اینکه نتیجه این انتخابات ۲ ساله یا ۴ ساله باشد، مشخص نیست. این موضوع در مجمع فردا مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و در مورد آن تصمیم گیری خواهد شد.

بیست و ششمین مجمع کمیته ملی پارالمپیک از ساعت ۹ به ریاست احمد دنیامالی وزیر ورزش در محل این کمیته آغاز می شود. این مجمع در شرایطی برگزار می شود که کمیته ملی پارالمپیک در آستانه اعزام کاروان به بازی های پاراآسیایی قرار دارد.

پنجمین دوره این بازی ها ۲۶ مهر تا ۲ آبان در ناگویا برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6967001

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