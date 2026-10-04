به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «برای تغییر جهان» نوشته سیدجواد طاهایی، اثری در حوزه فلسفه تاریخ و اندیشه سیاسی است که مفهوم مقاومت را از منظر فلسفی، تاریخی و اجتماعی بررسی می‌کند و به نسبت میان مقاومت، تاریخ ایران و اندیشه حقیقت می‌پردازد.

نویسنده در این اثر، مقاومت را صرفاً یک کنش سیاسی یا نظامی نمی‌داند و تلاش می‌کند ریشه‌ها و مبانی آن را در لایه‌های عمیق‌تر تاریخ و فرهنگ ایران بررسی کند. در این چارچوب، «ایده ایران»، «اندیشه حقیقت» و «اراده مقاومت» در ارتباط با یکدیگر مورد بحث قرار گرفته‌اند.

کتاب در ادامه، با بازخوانی انقلاب ایران، مفهوم «انسان کامل» و جایگاه «امام» در تاریخ و فرهنگ ایران، به بررسی خاستگاه فکری مقاومت می‌پردازد و نسبت آن را با تحولات تاریخی و اجتماعی ایران دنبال می‌کند.

«جامعه‌شناسی تاریخی مقاومت»، «سیاست مقاومت» و بررسی آینده آن از دیگر محورهای این اثر است؛ نویسنده در این بخش‌ها تلاش می‌کند ابعاد جمعی و سیاسی مقاومت و امکان گشایش افق‌های جدید را مورد بررسی قرار دهد.