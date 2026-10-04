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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۹:۴۰

«برای تغییر جهان» به سراغ ریشه‌های مقاومت در دل اندیشه رفته است

«برای تغییر جهان» به سراغ ریشه‌های مقاومت در دل اندیشه رفته است

کتاب «برای تغییر جهان» نوشته سیدجواد طاهایی که مفهوم مقاومت را از منظر فلسفی، تاریخی و اجتماعی بررسی می‌کند منتشر و روانه بازار نشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «برای تغییر جهان» نوشته سیدجواد طاهایی، اثری در حوزه فلسفه تاریخ و اندیشه سیاسی است که مفهوم مقاومت را از منظر فلسفی، تاریخی و اجتماعی بررسی می‌کند و به نسبت میان مقاومت، تاریخ ایران و اندیشه حقیقت می‌پردازد.

نویسنده در این اثر، مقاومت را صرفاً یک کنش سیاسی یا نظامی نمی‌داند و تلاش می‌کند ریشه‌ها و مبانی آن را در لایه‌های عمیق‌تر تاریخ و فرهنگ ایران بررسی کند. در این چارچوب، «ایده ایران»، «اندیشه حقیقت» و «اراده مقاومت» در ارتباط با یکدیگر مورد بحث قرار گرفته‌اند.

«برای تغییر جهان» به سراغ ریشه‌های مقاومت در دل اندیشه رفته است

کتاب در ادامه، با بازخوانی انقلاب ایران، مفهوم «انسان کامل» و جایگاه «امام» در تاریخ و فرهنگ ایران، به بررسی خاستگاه فکری مقاومت می‌پردازد و نسبت آن را با تحولات تاریخی و اجتماعی ایران دنبال می‌کند.

«جامعه‌شناسی تاریخی مقاومت»، «سیاست مقاومت» و بررسی آینده آن از دیگر محورهای این اثر است؛ نویسنده در این بخش‌ها تلاش می‌کند ابعاد جمعی و سیاسی مقاومت و امکان گشایش افق‌های جدید را مورد بررسی قرار دهد.

کد مطلب 6967035
سیده فاطمه سادات کیایی

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