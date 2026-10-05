مطالبات دانشجویان دانشگاه الزهرا(س) در نشست با مسئولان بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه الزهرا(س)، پنجمین جلسه شورای دانشجویان با حضور زهرا ناظم‌بکائی، رئیس دانشگاه الزهرا(س)، اعضای هیئت‌رئیسه و نمایندگان دانشجویی واحدهای مختلف دانشگاه برگزار شد و در آن مهم‌ترین مسائل و مطالبات دانشجویان مورد بررسی قرار گرفت.

این نشست با هدف تقویت ارتباط مستقیم میان دانشجویان و مسئولان دانشگاه و فراهم کردن زمینه برای طرح مشکلات و ارائه پیشنهادهای اجرایی برگزار شد.

در این جلسه، نمایندگان دانشجویان مهم‌ترین چالش‌ها و نیازهای خود را در حوزه‌های مختلف مطرح کردند. وضعیت سلف و کیفیت تغذیه، خدمات درمانی و مرکز مشاوره دانشجویی، شرایط بهداشتی و رفاهی خوابگاه‌ها، ایاب‌وذهاب و بهبود فضای محیطی دانشگاه از جمله موضوعات مطرح‌شده بود.

همچنین مسائل مربوط به کار دانشجویی و امور فرهنگی، از جمله ساماندهی امور اداری و توجه به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در محیط دانشگاه، از دیگر محورهای مورد بحث در این نشست بود.

زهرا ناظم‌بکائی، رئیس دانشگاه الزهرا(س)، نیز ضمن شنیدن دیدگاه‌ها و پیشنهادهای نمایندگان دانشجویی، بر اهمیت استفاده از ظرفیت شورای دانشجویان برای شناسایی و پیگیری سریع‌تر مسائل تأکید کرد.

وی اظهار کرد: مدیریت دانشگاه همواره آماده شنیدن مطالبات دانشجویان و تبدیل پیشنهادهای آنان به اقدامات اجرایی است.

در پایان مقرر شد موضوعات مطرح‌شده از سوی دبیرخانه شورای دانشجویان با جدیت پیگیری و روند اجرای آنها در نشست‌های آتی به‌صورت مستمر بررسی و ارزیابی شود.