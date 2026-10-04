گلزن ایرانی لخ پوزنان مصدوم شد؛ اللهیار یک ماه دور از میادین

به گزارش خبرنگار مهر، اللهیار صیادمنش به یکی از بازیکنان کلیدی تیم فوتبال لِخ پوزنان تبدیل شده است، اما به نظر می‌رسد این بازیکن ایرانی در هفته‌های آینده نمی‌تواند تیمش را همراهی کند.

رسانه لهستانی «meczyki» نوشت: اللهیار صیادمنش در ابتدای فصل نقل‌وانتقالات تابستانی به لِخ پوزنان پیوست. مهاجم ایرانی پس از جدایی از وسترلو بلژیک، فوتبال خود را در لهستان و در ترکیب لِخ پوزنان ادامه داد.

صیادمنش خیلی زود توانست خود را با تیم جدیدش وفق دهد و آمار او نیز این موضوع را تأیید می‌کند. این بازیکن تاکنون در ۱۵ مسابقه برای لِخ پوزنان به میدان رفته و هفت گل به ثمر رسانده و دو پاس گل نیز ثبت کرده است تا به یکی از مهره‌های مهم این تیم تبدیل شود.

قرار بود صیادمنش شنبه ۱۰ اکتبر فرصت حضور در دیدار بعدی لِخ پوزنان مقابل شلاسک وروتسواف را داشته باشد، اما مشخص شده است که این بازیکن در این مسابقه غایب خواهد بود.

نیلس فردریکسن، سرمربی لِخ پوزنان، روز شنبه در نشست خبری درباره وضعیت صیادمنش گفت: او به دلیل مصدومیت عضله دوسر ران از بازی خارج شده است. هنوز نمی‌دانیم چه مدت دور خواهد بود، اما انتظار داریم حدود چهار هفته دیگر به میادین بازگردد.

صیادمنش تنها بازیکن لِخ پوزنان نیست که با مصدومیت دست‌وپنجه نرم می‌کند. آنتونی کوزوبال نیز به بازگشت به میادین نزدیک شده است. علی قلی‌زاده، دیگر بازیکن ایرانی لِخ پوزنان، نیز همچنان دوران درمان مصدومیت خود را پشت سر می‌گذارد.

لِخ پوزنان در حال حاضر با قرار گرفتن در رده سوم جدول لیگ برتر لهستان، موسوم به اکستراکلاسا، به کار خود ادامه می‌دهد. گورنیک زابژه صدرنشین است و لژیا ورشو نیز در رده دوم قرار دارد.

لازم به ذکر است علی قلی زاده دیگر بازیکن ایرانی تیم فوتبال لخ پوزنان نیز به دلیل مصدومیت نمی تواند تیمش را تا نیم فصل همراهی کند.