به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مالمیر ظهر یکشنبه اظهار کرد: در روزهای اخیر ۲ حادثه مرگبار ناشی از سقوط در چاه در سطح استان به وقوع پیوست که ضرورت رعایت دقیق و دوچندان اصول ایمنی و استانداردهای حفاظت فردی در محیط‌های کار و کارگاه‌ها را یادآور می‌شود.

وی در تشریح این حوادث گفت: در نخستین حادثه مردی ۳۰ ساله در روستای مبارک‌آباد از توابع شهرستان تویسرکان هنگام عملیات تعمیر و راه‌اندازی الکتروپمپ چاه آب کشاورزی، به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی دچار برق‌گرفتگی شده و پس از آن به درون چاه سقوط کرد و جان خود را از دست داد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان افزود: در حادثه دوم نیز که در روستای شهرک از توابع شهرستان نهاوند مردی ۶۰ ساله حین انجام عملیات حفر چاه به داخل دهانه چاه سقوط کرد و بر اثر شدت جراحات وارده در دم فوت کرد.

مالمیر در ادامه به آمار تلفات حوادث ناشی از برق‌گرفتگی در سطح استان اشاره کرد و گفت: براساس بررسی‌های انجام‌شده در پزشکی قانونی در ۶ ماهه سال جاری هشت نفر بر اثر برق‌گرفتگی در استان همدان جان باخته‌اند و این رقم در مدت مشابه سال گذشته پنج نفر به ثبت رسیده بود که این افزایش توجه جدی‌تر به سیستم‌های اتصال به زمین ارتینگ و رعایت احتیاط در مواجهه با خطوط فشار قوی و تاسیسات برقی را ضروری می‌سازد.

وی همچنین درباره آمار فوتی‌های ناشی از سقوط از ارتفاع در استان بیان کرد: در ۵ ماهه نخست سال جاری ۲۳ نفر در اثر سقوط از بلندی در سطح استان جان خود را از دست داده‌اند که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیانگر کاهش ۲۸.۱۲ درصدی قربانیان این حوزه است.