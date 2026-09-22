اعضای باند خانوادگی کلاهبرداری ۳۰ کیلویی طلا در شیراز متلاشی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عزیزالله ملکی گفت: در پی دریافت گزارش‌های متعدد درباره فعالیت مدیر یک فروشگاه لوازم خانگی در پوشش یک مؤسسه خیریه‌نما، موضوع در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان فارس قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های پلیس نشان داد اعضای این باند که هشت نفر و از اعضای یک خانواده بودند، با جلب اعتماد شهروندان و ارائه ادعاهای دروغین درباره نگهداری طلاهای دریافتی در صندوق امانات بانک مرکزی، طی سه سال حدود ۳۰ کیلوگرم طلا از ۶۵۰ نفر دریافت کرده‌اند.

فرمانده انتظامی فارس ادامه داد: اعضای این باند با مداخله غیرقانونی در نظام پولی و بانکی کشور و با ضمانت طلاهای مردم، اقدام به پرداخت وام و توزیع کالاهای خانگی خارج از ضوابط و مقررات صنفی می‌کردند.

ملکی بیان کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان فارس پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات شبانه‌روزی، مخفیگاه و محل فعالیت اعضای این باند را شناسایی کردند و پس از هماهنگی با مراجع قضایی، مغازه و دفتر مورد نظر پلمب شد.

وی با اشاره به دستگیری هر هشت عضو این باند خانوادگی گفت: متهمان پس از تکمیل تحقیقات برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی فارس تأکید کرد: پلیس با فعالیت‌های غیرقانونی که امنیت اقتصادی و آرامش روانی مردم را به خطر بیندازد، قاطعانه برخورد می‌کند.

ملکی از شهروندان خواست در مواجهه با تبلیغات فریبنده مؤسسات غیرمجاز و وعده‌های خارج از عرف، هوشیاری لازم را داشته باشند و پیش از سپردن سرمایه خود، از قانونی بودن فعالیت مجموعه‌ها اطمینان حاصل کنند.