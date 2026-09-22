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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۵۹

اعضای باند خانوادگی کلاهبرداری ۳۰ کیلویی طلا در شیراز متلاشی شدند

اعضای باند خانوادگی کلاهبرداری ۳۰ کیلویی طلا در شیراز متلاشی شدند

شیراز- فرمانده انتظامی فارس از انهدام باند خانوادگی کلاهبرداری در شیراز خبر داد که اعضای آن طی سه سال با فریب ۶۵۰ شهروند، ۳۰ کیلوگرم طلا از آنان دریافت کرده بودند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عزیزالله ملکی گفت: در پی دریافت گزارش‌های متعدد درباره فعالیت مدیر یک فروشگاه لوازم خانگی در پوشش یک مؤسسه خیریه‌نما، موضوع در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان فارس قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های پلیس نشان داد اعضای این باند که هشت نفر و از اعضای یک خانواده بودند، با جلب اعتماد شهروندان و ارائه ادعاهای دروغین درباره نگهداری طلاهای دریافتی در صندوق امانات بانک مرکزی، طی سه سال حدود ۳۰ کیلوگرم طلا از ۶۵۰ نفر دریافت کرده‌اند.

فرمانده انتظامی فارس ادامه داد: اعضای این باند با مداخله غیرقانونی در نظام پولی و بانکی کشور و با ضمانت طلاهای مردم، اقدام به پرداخت وام و توزیع کالاهای خانگی خارج از ضوابط و مقررات صنفی می‌کردند.

ملکی بیان کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان فارس پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات شبانه‌روزی، مخفیگاه و محل فعالیت اعضای این باند را شناسایی کردند و پس از هماهنگی با مراجع قضایی، مغازه و دفتر مورد نظر پلمب شد.

وی با اشاره به دستگیری هر هشت عضو این باند خانوادگی گفت: متهمان پس از تکمیل تحقیقات برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی فارس تأکید کرد: پلیس با فعالیت‌های غیرقانونی که امنیت اقتصادی و آرامش روانی مردم را به خطر بیندازد، قاطعانه برخورد می‌کند.

ملکی از شهروندان خواست در مواجهه با تبلیغات فریبنده مؤسسات غیرمجاز و وعده‌های خارج از عرف، هوشیاری لازم را داشته باشند و پیش از سپردن سرمایه خود، از قانونی بودن فعالیت مجموعه‌ها اطمینان حاصل کنند.

کد مطلب 6955289

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