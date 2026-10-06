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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۹

جلسه بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی دفاع ۲۶ مهر برگزار می‌شود

جلسه بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی دفاع ۲۶ مهر برگزار می‌شود

عضو هیئت رئیسه مجلس از برگزاری جلسه بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، در روز ۲۶ مهرماه خبر داد.

احمد نادری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره زمان بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اظهار کرد: با توجه به اعلام وصول نامه معرفی مهرداد اخلاقی به عنوان وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بررسی برنامه‌ها و صلاحیت وی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس در دستورکار قرار خواهد گرفت.

وی افزود: گزارش کمیسیون‌های مربوطه پس از بررسی برنامه‌ها و صلاحیت وزیر پیشنهادی دفاع، در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد.

عضو هیئت رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، جلسه بررسی صلاحیت و رأی اعتماد وزیر پیشنهادی دفاع روز یکشنبه ۲۶ مهرماه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6969573
زهرا علیدادی

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