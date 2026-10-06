احمد نادری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره زمان بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اظهار کرد: با توجه به اعلام وصول نامه معرفی مهرداد اخلاقی به عنوان وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بررسی برنامه‌ها و صلاحیت وی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس در دستورکار قرار خواهد گرفت.



وی افزود: گزارش کمیسیون‌های مربوطه پس از بررسی برنامه‌ها و صلاحیت وزیر پیشنهادی دفاع، در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد.



عضو هیئت رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، جلسه بررسی صلاحیت و رأی اعتماد وزیر پیشنهادی دفاع روز یکشنبه ۲۶ مهرماه برگزار خواهد شد.