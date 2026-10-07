اصفهان آنفلوانزای فوق حاد پرندگان ندارد؛ تولید روزانه ۴۵۰ تن گوشت مرغ

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی نساجی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اشاره به اینکه طی یک سال و نیم اخیر هیچ موردی از آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در استان اصفهان ثبت نشده، اظهار کرد: در این مدت تولید مرغ و تخم‌مرغ بدون وقفه ادامه داشته است.

وی با بیان اینکه رسالت ما پایش و مراقبت بیماری‌ها، برنامه‌ریزی پیشگیری و ایمن‌سازی، ممیزی نقاط بحرانی زنجیره پرورش و آموزش و بازآموزی مستمر در سه سطح دامپزشکان، مدیران پرورشی و کارگران است، افزود: بیماری‌های اختصاصی پرندگان مانند برونشیت، گامبورو و آنگارا و نیز بیماری‌های مشترک (زئونوز) به‌ویژه آنفلوانزای فوق حاد پرندگان با نظارت شبانه‌روزی مسئولان فنی واحدها کنترل می‌شود.

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور، آبزیان و زنبور عسل اداره کل دامپزشکی استان اصفهان خاطرنشان کرد: اصفهان پرتراکم‌ترین استان پرورش طیور صنعتی کشور است.

نساجی ادامه داد: برنامه مقابله با آنفلوانزای فوق حاد در دو محور هماهنگی ستاد استانی با دبیری مدیرکل دامپزشکی و پایش مستمر در سه سطح طیور صنعتی، بومی و روستایی و حیات وحش با همکاری محیط زیست اجرا می‌شود.

به گفته وی، سال گذشته در دریاچه‌ پشت سد گلپایگان بیش از ۳۵ هزار قطعه پرنده مهاجر سرشماری شد و با وجود گردش ویروس در مسیر مهاجرت از سیبری و جنوب‌شرق آسیا، صنعت طیور استان آلوده نشد.

رئیس اداره بهداشت طیور دامپزشکی اصفهان گفت: هم‌اکنون یک هزار و ۳۵۲ واحد مرغ گوشتی فعال از مجموع ۲ هزار و ۶۰ واحد موجود استان در حال کار است.

به گفته نساجی، ظرفیت سالانه جوجه‌ریزی گوشتی حدود ۳۹ میلیون قطعه است و در حال حاضر ۱۴ میلیون و ۷۳۵ هزار قطعه از جوجه تا مرغ بالغ روی بستر پرورش می‌یابد.

وی اضافه کرد: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۴۵ میلیون و ۱۰۳ هزار قطعه جوجه‌ریزی گوشتی انجام شده و حدود پنج میلیون و ۷۵۰ هزار قطعه در سن آماده به کشتار است.

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور، آبزیان و زنبور عسل اداره کل دامپزشکی استان اصفهان افزود: تولید روزانه استان به‌طور متوسط حدود ۴۵۰ تن مرغ است.

نساجی ادامه داد: در مرغ تخم‌گذار با ۲۰۶ واحد، رتبه اول کشور و بزرگ‌ترین تولیدکننده و صادرکننده منطقه‌ای هستیم.

به گفته وی، حدود ۱۱ میلیون و ۱۹۶ هزار قطعه در حال تولید تخم‌مرغ هستند و ظرفیت روزانه تولید حدود ۴۹۵ تن است. ظرفیت پولت (مرغ جوان پیش از تخم‌گذاری) ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار قطعه و موجودی فعلی حدود چهار میلیون و ۶۰۰ هزار قطعه با رتبه دوم کشور است.

اصفهان صادر کننده گوشت بوقلمون است

نساجی با اشاره به اینکه استان اصفهان ۱۳۲ واحد با ظرفیت حدود ۹۷۵ هزار قطعه پرورش بوقلمون دارد، ابراز کرد: هم‌اکنون حدود ۷۳۹ هزار قطعه از جوجه تا بالغ روی بستر است؛ از این میان حدود ۱۵۹ هزار قطعه آماده کشتار است و استان صادرکننده گوشت بوقلمون به سایر استان‌هاست.

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور، آبزیان و زنبور عسل اداره کل دامپزشکی استان اصفهان با بیان اینکه ۱۵ واحد مولد مرغ گوشتی و سه واحد مولد بوقلمون مادر فعال‌اند، گفت: حدود ۲۶ هزار و ۸۰۰ قطعه بوقلمون مولد تخم نطفه‌دار و جوجه به استان‌ها و کشورهای همسایه صادر می‌کنند.

به گفته نساجی، حدود ۵۸۵ هزار قطعه مولد نیز در حال تولید تخم‌مرغ هستند و رتبه گوشتی استان ششم کشور است.

وی با بیان اینکه بر واکسیناسیون آنفلوانزای فوق حاد پرندگان بسیار تأکید داریم، افزود: سالانه حدود ۷۵۰ میلیون دوز واکسیناسیون طیور انجام می‌شود و از ابتدای سال تاکنون بیش از ۵۶ میلیون دوز در گله‌های تخم‌گذار و مادر به‌عنوان جمعیت حساس تزریق شده است.