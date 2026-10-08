سردار جوانی: تمرکز دشمن بر جنگ شناختی و تأثیرگذاری بر افکار عمومی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یدالله جوانی ظهر پنجشنبه در نشست قرارگاه جهاد تبیین استان هرمزگان با تأکید بر اهمیت جهاد تبیین اظهار کرد: امروز جهاد تبیین یکی از عظیم‌ترین جهادهای روزگار ماست و دشمن تلاش می‌کند با استفاده از جنگ شناختی، جامعه ایران را با چالش مواجه کند.

وی با اشاره به تأکیدات امام شهید و رهبر معظم انقلاب اسلامی بر ضرورت جهاد تبیین افزود: در برابر جنگ شناختی دشمن، موضوع جهاد تبیین مطرح شده است و امروز نیز پس از شکست سخت دشمن در حوزه نظامی، تمرکز اصلی آنها بر جنگ شناختی و تأثیرگذاری بر افکار عمومی است.

معاون سیاسی سپاه پاسداران با بیان اینکه دشمن تصور می‌کرد می‌تواند ایران را تصرف کرده و در منطقه برای خود جای پا ایجاد کند، اظهار کرد: شرایط به گونه دیگری رقم خورد و دشمن مجبور شد از منطقه فاصله بگیرد.

وی تصریح کرد: هدف از تشکیل قرارگاه ملی جهاد تبیین این است که همه ظرفیت‌های کشور و استان‌ها برای تحقق مطالبه رهبر معظم انقلاب پای کار بیایند تا حق جهاد تبیین به‌درستی ادا شود.

جوانی با اشاره به مفهوم جهاد گفت: زمانی که از جهاد سخن می‌گوییم، در مقابل مؤمنان، دشمنان قرار دارند و امروز نیز جریان استکبار جهانی، آمریکا، برخی دولت‌های اروپایی و دولت‌های مرتجع منطقه در مقابل جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته‌اند.

وی افزود: جهاد تبیین، جهاد در میدان مبارزه با دشمن اما با رویکرد تبیینی است؛ یعنی این جهاد با ابزارهایی مانند موشک و سلاح انجام نمی‌شود، بلکه عرصه آن، آگاهی‌بخشی، روشنگری و تبیین واقعیت‌ها برای جامعه است.

معاون سیاسی سپاه پاسداران با استناد به مفاهیم قرآنی درباره وعده الهی به مجاهدان گفت: اگر جامعه‌ای حق جهاد را ادا کند، خداوند وعده داده است که در جبهه آنها باشد و یاری‌شان کند.

وی ادامه داد: امروز نیز ما با چشم خود شاهد اتفاقاتی هستیم که برای بسیاری قابل تصور نبود؛ تحولات مربوط به تنگه هرمز و ضرباتی که به پایگاه‌های آمریکا در منطقه وارد شده، از جمله مسائلی است که در چارچوب وعده‌های الهی مورد توجه قرار می‌گیرد.

معاون سیاسی سپاه پاسداران هدف از تشکیل قرارگاه ملی جهاد تبیین را ادای حق جهاد دانست و گفت: همان‌گونه که از ابتدای انقلاب اسلامی امام خمینی(ره) مردم را به میدان آورد و انقلاب با حضور مردم به پیروزی رسید، در عرصه‌های مختلف نیز هرگاه جهاد به صورت مردم‌پایه دنبال شده، آثار آن نمایان بوده است.

جوانی با اشاره به دوران دفاع مقدس اظهار کرد: زمانی که آمریکا جمهوری اسلامی ایران را تهدید می‌کرد، امام خمینی(ره) بر نقش مردم و ضرورت حضور عمومی در دفاع از کشور تأکید کردند و همین رویکرد، دفاع مقدس را به دفاعی مردمی تبدیل کرد.

وی افزود: در دوران دفاع مقدس، اقشار مختلف مردم از دانش‌آموز و دانشجو گرفته تا معلم، کشاورز، روستایی و شهری در میدان حضور پیدا کردند و هزاران نفر از همین اقشار به شهادت رسیدند.

جوانی تأکید کرد: تجربه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس نشان می‌دهد هر جا جهاد مردم‌پایه شکل گرفته و مردم در میدان حضور پیدا کرده‌اند، ظرفیت‌های بزرگی ایجاد شده است و امروز نیز جهاد تبیین نیازمند حضور همه اقشار و ظرفیت‌های جامعه است.