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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۲

تقویت تاب‌آوری اجتماعی و انسجام ملی، اولویت امروز جامعه است

تقویت تاب‌آوری اجتماعی و انسجام ملی، اولویت امروز جامعه است

خرم‌آباد- استاندار لرستان گفت: تقویت تاب‌آوری اجتماعی، وحدت و یکپارچگی در شرایط حساس کنونی کشور، مهم‌ترین ضرورت برای ایستادگی در برابر دشمن و عبور از شرایط موجود است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی صبح امروز پنج شنبه در نشست با جمعی از مشاوران، کنشگران و فعالان سیاسی، فرهنگی و اجتماعی استان، اظهار کرد: با وجود تفاوت دیدگاه‌ها و سلایق، محور اصلی نظرات مطرح‌شده در این نشست، ایجاد وحدت و انسجام هرچه بیشتر در شرایط حساس کنونی کشور بود.

وی افزود: همه کنشگران بر ضرورت افزایش تاب‌آوری، ایستادگی در برابر دشمن و یکصدا بودن در دفاع از منافع کشور تأکید داشتند.

ضرورت تداوم گفت‌وگو و همفکری

استاندار لرستان با اشاره به برآیند مطلوب و امیدبخش گفت‌وگوهای این نشست، ادامه داد: مسیر گفت‌وگو و همفکری را در شرایط مهم کنونی باید ادامه دهیم و تلاش می‌کنیم از ظرفیت همه اقشار و گروه‌های اجتماعی برای تقویت همبستگی و عبور از شرایط موجود استفاده کنیم.

شاهرخی خاطرنشان کرد: تقویت همدلی و انسجام اجتماعی نیازمند مشارکت همه جریان‌ها و گروه‌های اجتماعی است و باید از ظرفیت‌های مختلف جامعه در این مسیر بهره گرفت.

دولت در کنار مردم و رزمندگان

نماینده عالی دولت در لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه خانواده دولت در کنار نیروهای رزمنده و مردم ایستاده است، تأکید کرد: مجموعه خانواده دولت با قدرت از نیروهای رزمنده و عزیزمان دفاع و پشتیبانی خواهد کرد و در کنار مردم خواهد بود.

وی افزود: تأمین نیازهای بازار و نظارت بر قیمت کالاهای اساسی از جمله وظایفی است که دولت با جدیت دنبال می‌کند تا مردم در این شرایط با کمترین دغدغه مواجه باشند.

شاهرخی ادامه داد: در کنار این اقدامات، با وجود محدودیت‌های مالی موجود در کشور، توانسته‌ایم منابع مورد نیاز را تأمین کنیم و پروژه‌های مهم و کلیدی استان را فعال نگه داریم.

پروژه‌های عمرانی لرستان فعال هستند

استاندار لرستان همچنین به روند اجرای طرح‌های عمرانی و زیرساختی در استان اشاره کرد و گفت: پروژه‌های مهم و حیاتی مانند سد معشوره، سد آبسرده در بروجرد و سد عالی‌محمود در الیگودرز در حال پیگیری و اجرا هستند.

وی ادامه داد: علاوه بر این، ایستگاه‌های پمپاژی که سال‌ها متوقف و غیرفعال بودند، در حال راه‌اندازی هستند و در حوزه‌های مختلف از جمله راه‌ها، فرودگاه و تأسیسات شهری نیز اقدامات و پروژه‌های مهمی در دست اجراست.

ادامه مسیر توسعه در کنار مدیریت شرایط موجود

شاهرخی تأکید کرد: تلاش ما این است که در کنار مدیریت شرایط موجود و پشتیبانی از مردم، روند توسعه و اجرای طرح‌های زیرساختی لرستان نیز با قدرت ادامه داشته باشد.

استاندار لرستان افزود: استمرار فعالیت پروژه‌های عمرانی و زیرساختی استان در کنار توجه به نیازهای مردم، از محورهای مهم مدیریت استان در شرایط کنونی است.

کد مطلب 6971790

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