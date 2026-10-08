به گزارش خبرنگار مهر، مسعود بیات‌منش ظهر پنج شنبه در آیین تجلیل از اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی برتر استان زنجان، تعاون را یکی از ظرفیت‌های مهم برای مشارکت مردم در فرآیند توسعه دانست و اظهار کرد: مشارکت و هم‌افزایی در فعالیت‌های خیر و سازنده، علاوه بر برخورداری از ارزش اجتماعی، ریشه در آموزه‌های دینی دارد و حوزه عمران و آبادانی نیز یکی از مهم‌ترین عرصه‌های بهره‌گیری از این ظرفیت است.

وی با اشاره به توانمندی‌های موجود در اتاق تعاون استان افزود: حضور نیروهای متخصص در اتاق تعاون و ارتباط این مجموعه با دستگاه‌های اجرایی می‌تواند به حل مسائل و موانع پیش روی تعاونی‌ها کمک کند که نمونه آن را در حوزه تعاونی‌های مسکن شاهد بوده‌ایم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان ادامه داد: در دوره اخیر، مسائل چند تعاونی مسکن مربوط به کارکنان، کارگران و اقشار مختلف مردم که پیش از این اقدام به خرید زمین کرده بودند، با همکاری دستگاه‌های مرتبط پیگیری و بخشی از مشکلات آنها برطرف شد و این روند می‌تواند زمینه اجرای طرح‌های مناسب مسکن در نقاط مختلف شهر زنجان را فراهم کند.

بیات‌منش با اشاره به سابقه نقش‌آفرینی تعاونی‌ها در توسعه کالبدی شهر زنجان گفت: بخش‌هایی از شهر از جمله گلشهر، فرهنگیان، کهن، بهارستان، بسیجیان، زیباشهر و الهیه با مشارکت تعاونی‌ها آماده‌سازی و به مردم واگذار شده است و در مقاطعی این اقدامات با هزینه‌های مناسب برای متقاضیان انجام شده است.

وی یکی از چالش‌های برخی تعاونی‌ها را ضعف در بهره‌گیری از ظرفیت‌های فنی و تخصصی عنوان کرد و افزود: در مواردی، نبود تیم‌های کارشناسی موجب شده الزامات قانونی، حقوق شهرداری و سایر ملاحظات فنی از ابتدا به شکل دقیق پیش‌بینی نشود و همین مسئله مشکلاتی را برای تعاونی‌ها ایجاد کند، اما با تقویت همکاری و استفاده از ظرفیت کارشناسان، بخشی از این مسائل در دوره اخیر برطرف شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان با تأکید بر اینکه تعاونی‌ها نباید صرفاً در حوزه مسکن فعال باشند، گفت: استان زنجان در بخش‌هایی مانند کشاورزی، دام و طیور، صنایع و صنایع معدنی از ظرفیت‌های قابل توجهی برخوردار است و تعاونی‌ها می‌توانند با تجمیع سرمایه، دانش و توان تخصصی اعضا، نقش مؤثرتری در این حوزه‌ها ایفا کنند.

بیات‌منش افزود: تجربه برخی تعاونی‌های استان در حوزه تولید مرغ و دام نشان داده است که تجمیع ظرفیت‌های اعضا می‌تواند به ارائه خدمات و اجرای فعالیت‌های اقتصادی مؤثر منجر شود و این تجربه قابلیت توسعه به سایر بخش‌های اقتصادی و صنعتی را نیز دارد.

وی همچنین انرژی را یکی دیگر از حوزه‌های قابل ورود تعاونی‌ها دانست و اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود و ضرورت مدیریت مصرف انرژی، کارگروه انرژی استان به صورت هفتگی تشکیل می‌شود و موضوعات مرتبط در این کارگروه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان ادامه داد: تعاونی‌ها می‌توانند در زمینه‌هایی مانند بهینه‌سازی مصرف انرژی، اجرای طرح‌های مرتبط با گاز و توسعه ساختمان‌های سبز وارد عمل شوند و بخشی از نیازهای استان در این حوزه را پاسخ دهند.

بیات‌منش با اشاره به ظرفیت‌های گسترده روستاها نیز گفت: تشکیل تعاونی‌های دهیاری در سطح بخش یا دهستان می‌تواند منابع و توان دهیاری‌ها را تجمیع کرده و امکان اجرای طرح‌های عمرانی و اقتصادی را با قدرت بیشتری فراهم کند.

وی افزود: تجمیع بخشی از منابع دهیاری‌های یک بخش یا دهستان در قالب تعاونی، علاوه بر فراهم کردن امکان ایجاد درآمد از فعالیت‌های اقتصادی، می‌تواند زمینه استفاده مؤثرتر از تسهیلات پیش‌بینی‌شده برای توسعه روستایی را نیز فراهم کند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان در ادامه، شرکت‌های توسعه و عمران شهرستان‌ها را از دیگر ظرفیت‌های مهم قانونی برای شتاب‌بخشی به توسعه دانست و تصریح کرد: این ظرفیت در استان زنجان تاکنون بیشتر به صورت شکلی مورد توجه قرار گرفته و باید از ظرفیت واقعی آن برای اجرای پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای استفاده شود.

بیات‌منش با تأکید بر ضرورت فعال شدن شرکت توسعه و عمران شهرستان زنجان گفت: با همکاری اتاق تعاون و سازمان همیاری شهرداری‌های استان باید زمینه فعالیت جدی این شرکت فراهم شود تا بتواند به عنوان یک بازوی اجرایی توانمند در اجرای پروژه‌های توسعه‌ای شهرستان ایفای نقش کند.

وی خاطرنشان کرد: پروژه‌های مختلفی برای استفاده از این ظرفیت پیش‌بینی شده است و در محدوده شهر نیز زمین‌هایی وجود دارد که به دلیل مسائل مرتبط با متولی و نحوه تصدی‌گری، تاکنون امکان بهره‌برداری مناسب از آنها فراهم نشده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان گفت: شرکت‌های توسعه و عمران شهرستان‌ها می‌توانند با تکیه بر ظرفیت‌های قانونی خود در تعیین تکلیف و بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها نقش‌آفرینی کنند و از این طریق زمینه اجرای پروژه‌های جدید و تقویت روند توسعه شهری و شهرستانی را فراهم آورند.