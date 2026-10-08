۱۰۵ پروژه آموزشی در خراسان جنوبی در حال اجراست

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا هاشمی ظهر پنجشنبه در شورای آموزش و پرورش خراسان جنوبی اظهار کرد: بیش از ۱۵ هزار فرهنگی در استان فعالیت دارند و سال تحصیلی جدید مدارس خراسان جنوبی بدون کمبود معلم یا مدیر آغاز شد.

وی با اشاره به اجرای طرح‌های توسعه فضاهای آموزشی در استان افزود: بیش از ۱۰۵ پروژه آموزشی با بیش از ۴۳۰ کلاس درس در خراسان جنوبی در حال ساخت است که میانگین پیشرفت فیزیکی آنها به بیش از ۷۳ درصد رسیده است.

استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: بخشی از این پروژه‌ها همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید به بهره‌برداری رسیده‌اند.

هاشمی با اشاره به وضعیت سرانه فضای آموزشی در شهرستان‌های استان گفت: سرانه فضای آموزشی در بیشتر شهرستان‌های خراسان جنوبی از میانگین کشوری بالاتر است، اما مرکز استان در زمینه فضای آموزشی نیازمند توجه ویژه است.

وی همچنین از افزایش اعتبارات دانشگاه فرهنگیان خبر داد و افزود: اعتبارات این دانشگاه ۱۶ برابر افزایش یافته و تعداد رشته‌های تحصیلی آن در استان نیز از ۶ به ۸ رشته رسیده است.

استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: تعداد دانشجویان دانشگاه فرهنگیان در بیرجند و فردوس نیز افزایش یافته است.

هاشمی با اشاره به حمایت از دانش‌آموزان نیازمند گفت: حدود ۲۰ هزار بسته لوازم‌التحریر توسط کمیته امداد امام خمینی(ره) و چند هزار بسته دیگر نیز از سوی سازمان‌های مردم‌نهاد تهیه و میان دانش‌آموزان توزیع شده است.