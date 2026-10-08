شکست مدافع عنوان قهرمانی؛ استقلال و زاگرس ۶ امتیازی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته سوم بیست و دومین دوره رقابت‌های لیگ برتر هندبال بانوان باشگاه‌های کشور امروز (پنجشنبه ۱۶ مهر) با برگزاری ۴ دیدار در شهرهای مختلف پیگیری شد.



جدال نفت و گاز گچساران و صید و ساحل لنگه، یکی از دیدارهای هفته سوم لیگ برتر بود؛ مسابقه‌ای که از همان دقایق ابتدایی با برتری محسوس تیم میزبان دنبال شد. نفت و گاز با ایجاد اختلاف گل در نیمه نخست و مدیریت جریان بازی در نیمه دوم، در نهایت با نتیجه قاطع ۳۶-۲۱ به پیروزی رسید و سومین شکست آتنا را در فصل جاری رقم زد. با این برد، نفت و گاز گچساران ۴ امتیازی شد.



آبی‌پوشان پایتخت نیز این هفته برای تقابل با یکتاافروز راهی البرز شدند و سومین پیروزی خود در لیگ برتر را جشن گرفتند. استقلالی‌ها در این مسابقه نمایش خوبی ارائه کردند و در نهایت موفق شدند بازی را با نتیجه ۳۳-۲۳ به سود خود به پایان برسانند. استقلال با این پیروزی ۶ امتیازی شد و یکتاافروز نیز همچنان بدون امتیاز به کار خود ادامه می‌دهد.



دیگر دیدار هفته سوم در تبریز برگزار شد؛ جایی که مقاومت شهرداری تبریز میزبان دانشگاه آزاد قزوین بود. هر دو تیم با هدف جبران نتیجه هفته گذشته پا به این مسابقه گذاشته بودند. این دیدار از دقایق نخست نزدیک و پایاپای دنبال شد، اما دانشگاه آزاد قزوین در دقایق پایانی نیمه نخست از حریف خود پیش افتاد و با حفظ این برتری تا پایان مسابقه، موفق شد میزبان خود را با نتیجه ۲۸-۲۵ شکست دهد. به این ترتیب، تبریزی‌ها همچنان بدون امتیاز در جدول باقی ماندند و دانشگاه آزاد قزوین نیز دومین پیروزی خود در این فصل را جشن گرفت.



در حساس‌ترین و جذاب‌ترین دیدار هفته، دو تیم چهار امتیازی سپاهان و زاگرس جنوبی در اصفهان به مصاف یکدیگر رفتند. این مسابقه میان دو تیمی برگزار شد که در دو هفته نخست امتیازی از دست نداده بودند و به همین خاطر، رقابتی نزدیک و تماشایی را رقم زدند. دو تیم در طول مسابقه سایه به سایه پیش رفتند و نیمه اول با نتیجه تساوی به پایان رسید؛ اما در ادامه این زاگرس جنوبی بود که با استفاده بهتر از موقعیت‌های خود و با اختلافی حداقلی، نخستین شکست فصل مدافع عنوان قهرمانی لیگ برتر را رقم زد و با کسب دو امتیاز این دیدار، ۶ امتیازی شد. این مسابقه در نهایت با نتیجه ۲۴-۲۳ به سود زاگرس جنوبی به پایان رسید.



نتایج کامل دیدارهای هفته سوم بیست و دومین دوره لیگ برتر هندبال بانوان باشگاه‌های کشور:





پنجشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۵





سپاهان اصفهان ۲۳-۲۴ زاگرس جنوبی کازرون



نفت و گاز گچساران ۳۶-۲۱ صید و ساحل لنگه (آتنا)



یکتاافروز البرز ۲۳-۳۳ استقلال تهران



مقاومت شهرداری تبریز ۲۵-۲۸ دانشگاه آزاد قزوین





جدول کامل لیگ برتر هندبال بانوان باشگاه‌های کشور در پایان هفته سوم به صورت زیر است:





۱. زاگرس جنوبی کازرون، ۶ امتیاز



۲. استقلال تهران، ۶ امتیاز



۳. نفت و گاز گچساران، ۴ امتیاز



۴. سپاهان اصفهان، ۴ امتیاز



۵. دانشگاه آزاد قزوین، ۴ امتیاز



۶. صید و ساحل لنگه (آتنا)، بدون امتیاز



۷. یکتاافروز البرز، بدون‌ امتیاز



۸. مقاومت شهرداری تبریز، بدون امتیاز