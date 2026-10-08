به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی پیش از ظهر پنجشنبه در شورای مشاورین نسل زِد استان و مجمع مشاورین جوان استاندار اظهار کرد: دولت آثار افزایش نرخ ارز بر تولید، صنعت، ارزش پول ملی و زندگی خانوارها را درک می‌کند و حل مشکلات اقتصادی نیازمند گفت‌وگو، پیگیری و تقویت همدلی و انسجام ملی است.

وی افزود: اعتراض و مطالبه‌گری از حقوق مردم است، اما باید از تبدیل مطالبات اجتماعی به خشونت جلوگیری کرد و مسائل و مطالبات داخلی را از طریق گفت‌وگو و در چارچوب سازوکارهای قانونی و ملی پیگیری و حل‌وفصل کرد.

زندیه وکیلی تصریح کرد: بخش قابل توجهی از مطالبات جوانان فراتر از حدود اختیارات یک دستگاه است، اما بررسی دقیق مسائل و تداوم گفت‌وگو میان جوانان و مسئولان می‌تواند زمینه هم‌افزایی و ارائه راهکارهای مؤثر برای رفع چالش‌ها را فراهم کند.

وی ادامه داد: اعضای مجمع مشاورین جوان با حکم رسمی، مسئولیت ارائه پیشنهادهای تخصصی، پیگیری مطالبات جوانان و مشارکت در فرآیند تصمیم‌سازی استان را بر عهده دارند.

استاندار مرکزی تاکید کرد: جوانان متقاضی حضور در این مجمع باید با حضور مستمر در جلسات، تمرکز بر حوزه‌های تخصصی و ارائه طرح‌های عملیاتی، نقش خود را در اداره امور ایفا کنند.

وی افزود: در شهرستان‌های استان نیز جوانان به عنوان مشاور فرمانداران تعیین شده‌اند و می‌توانند از طریق فرمانداری‌ها مطالبات و پیشنهادهای خود را پیگیری کنند.

استاندار مرکزی خودسازی، مهارت‌آموزی و تخصص‌گرایی را از الزامات نقش‌آفرینی نسل جوان دانست و افزود: برخورداری از مدرک دانشگاهی برای موفقیت کافی نیست و جوانان باید در کنار تحصیلات، مهارت و توانمندی‌های تخصصی خود را در حوزه‌های علمی، فنی، هنری و ورزشی نیز توسعه دهند.

زندیه وکیلی بیان کرد: در شهرستان‌های زرندیه، دلیجان، محلات و شازند، کمبود نیروی انسانی در بخش تولید وجود دارد و یکی از عوامل مؤثر در این زمینه، عدم انطباق مهارت‌های نیروی کار با نیازهای واقعی بازار اشتغال است.

وی گفت: مطالبه‌گری جوانان باید مبتنی بر شناخت واقعیت‌های جامعه و بازار کار باشد و اشتغال نیز نباید صرفاً در تصدی پست‌های مدیریتی تعریف شود، بلکه حضور در عرصه تولید و فعالیت‌های تخصصی نیز ضروری است.

استاندار مرکزی تصریح کرد: نسل جوان، مدیران و متخصصان آینده کشور را تشکیل می‌دهد و تقویت خودباوری و مهارت‌آموزی باید از خانواده، دانشگاه، محله و تشکل‌های اجتماعی آغاز شود تا زمینه پذیرش مسئولیت و نقش‌آفرینی آنان در سطوح مختلف فراهم شود.

وی با اشاره به پیشرفت‌های زیرساختی کشور ادامه داد: نقد مسائل و کاستی‌های موجود ضروری است، اما جوانان باید در کنار مطالبه‌گری، ظرفیت‌های کشور و دستاوردهای زیرساختی چهار دهه گذشته را نیز بشناسند و با ارائه راهکارهای عملی در مسیر بهبود شرایط مشارکت کنند.

زندیه وکیلی افزود: الگوریتم‌های رسانه‌ای و هوش مصنوعی می‌توانند با تکرار محتوای همسو با علایق افراد، تصویری غیرواقعی از شرایط ایجاد کنند؛ از این رو جوانان باید با افزایش سواد رسانه‌ای و حضور فعال در عرصه فناوری، در برابر جنگ شناختی نقش‌آفرین باشند.

وی تأکید کرد: نشست‌های جوانان باید علاوه بر شنیدن مطالبات، به ارائه راهکار و مشارکت آنان در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های استان منجر شود.