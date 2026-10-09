خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: جشنواره ملی سیب شیروان که صبح جمعه در روستای اوغاز برگزار شد، فراتر از یک گردهمایی برای معرفی محصولی کشاورزی، بستری برای دیده شدن توانمندی‌های باغداران و ظرفیت‌های تولیدی منطقه بود؛ ظرفیتی که سال‌ها در دل باغ‌های این شهرستان شکل گرفته و می‌تواند با برنامه‌ریزی مناسب، حمایت از تولیدکنندگان و توسعه بازارهای فروش، نقش پررنگ‌تری در رونق اقتصادی خراسان شمالی ایفا کند.

سیب برای بسیاری از باغداران شیروان تنها یک محصول فصلی نیست، بلکه حاصل ماه‌ها مراقبت، هزینه و تلاش مستمر است؛ تلاشی که از آماده‌سازی باغ و رسیدگی به درختان آغاز می‌شود و تا روزهای برداشت و فروش محصول ادامه پیدا می‌کند. در این میان، شرایط آب‌وهوایی، کیفیت نهال، تأمین نهاده‌ها، هزینه‌های نگهداری و برداشت و همچنین وضعیت بازار، همگی بر نتیجه نهایی فعالیت باغداران تأثیر می‌گذارند.

با این حال، پشت زیبایی سیب‌های عرضه شده در جشنواره، واقعیت‌های اقتصادی بخش کشاورزی نیز قرار دارد؛ واقعیت‌هایی که از هزینه‌های تولید و دغدغه فروش محصول تا ضرورت نگهداری اصولی، بسته‌بندی مناسب، فرآوری و دسترسی به بازارهای گسترده‌تر را در بر می‌گیرد. افزایش تولید و دستیابی به محصول باکیفیت، اگر با سازوکارهای مناسب برای عرضه و فروش همراه نباشد، لزوماً به معنای افزایش درآمد باغدار نخواهد بود.

از همین رو، توجه به زنجیره ارزش سیب و ایجاد پیوند مؤثر میان تولید، صنایع تبدیلی، بازاریابی و مصرف، یکی از موضوعات مهمی است که می‌تواند آینده این محصول را در شیروان تحت تأثیر قرار دهد. در چنین شرایطی، جشنواره سیب زمانی می‌تواند به نقطه عطفی در توسعه کشاورزی منطقه تبدیل شود که دستاوردهای آن از فضای برگزاری مراسم فراتر برود و در قالب برنامه‌هایی عملی برای رفع مشکلات تولیدکنندگان دنبال شود.

احمدی: تکمیل زنجیره ارزش، مسیر تبدیل سیب شیروان به برند ملی است

محمد احمدی، فرماندار شیروان، صبح جمعه در جشنواره ملی سیب شیروان که در روستای اوغاز این شهرستان برگزار شد، با اشاره به اهداف برگزاری این رویداد اظهار کرد: این جشنواره با هدف قدردانی از تلاش باغداران و کشاورزان، شناسایی ظرفیت‌ها، بررسی چالش‌های تولید سیب و همچنین تکمیل زنجیره ارزش این محصول برگزار شده است.

وی با تأکید بر اینکه توسعه باغداری به فراهم بودن مجموعه‌ای از زیرساخت‌ها و نهاده‌های مورد نیاز وابسته است، افزود: تأمین نهاده‌های کشاورزی، تولید و توزیع نهال مناسب، تأمین نیروی انسانی و فراهم کردن سرمایه مورد نیاز از مهم‌ترین مؤلفه‌های توسعه تولید سیب به شمار می‌روند و توجه هم‌زمان به این عوامل می‌تواند زمینه رشد و پایداری فعالیت باغداران را فراهم کند.

فرماندار شیروان با اشاره به ضرورت اصلاح نژاد نهال‌های سیب تصریح کرد: نهال‌های توزیعی باید از نظر ژنتیکی بهبود یابند تا مقاومت بیشتری در برابر سرما داشته باشند. همچنین لازم است حمایت‌های مالی و تسهیلات مورد نیاز در اختیار باغداران قرار گیرد تا بتوانند با اطمینان بیشتری برای توسعه و بهبود فعالیت‌های خود برنامه‌ریزی کنند.

احمدی با بیان اینکه تولید محصول متناسب با نیاز بازار یکی از الزامات رونق اقتصادی بخش کشاورزی است، ادامه داد: انتخاب ارقام بازارپسند و توجه به سلیقه مصرف‌کنندگان می‌تواند قابلیت فروش محصول را افزایش دهد، درآمد باغداران را بهبود بخشد و جایگاه سیب شیروان را در بازارهای داخلی و خارجی تقویت کند.

فرآوری و نگهداری محصول را از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی تولیدکنندگان سیب شیروان؛

وی فرآوری و نگهداری محصول را از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی تولیدکنندگان سیب در این شهرستان دانست و گفت: توسعه زیرساخت‌های نگهداری و فرآوری از نیازهای اساسی این بخش است و افزایش ظرفیت سردخانه‌ای شیروان از طریق ایجاد سردخانه‌های جدید در دستور کار قرار دارد.

فرماندار شیروان با اشاره به جایگاه این شهرستان در تولید سیب خراسان شمالی بیان کرد: شیروان بزرگ‌ترین تولیدکننده سیب در سطح استان است و با توسعه زیرساخت‌ها، ارتقای کیفیت محصول، حمایت از باغداران و تکمیل زنجیره ارزش می‌توان زمینه تبدیل سیب شیروان به برندی معتبر در سطح کشور و حتی بازارهای جهانی را فراهم کرد.

اظهارات فرماندار شیروان بر این نکته اساسی تأکید دارد که برخورداری از ظرفیت تولید، به‌تنهایی برای دستیابی به رونق اقتصادی کافی نیست و توسعه باغداری باید با اصلاح نهال‌ها، تأمین سرمایه، ایجاد زیرساخت‌های نگهداری و فرآوری و شناخت نیاز بازار همراه شود. از این منظر، تکمیل زنجیره ارزش سیب می‌تواند حلقه اتصال میان تلاش باغدار و دستیابی به درآمد پایدار باشد؛ مسیری که تحقق آن به پیگیری برنامه‌های حمایتی و تبدیل ظرفیت‌های موجود به فرصت‌های واقعی اقتصادی نیاز دارد.

قدرتی: سه‌هزار هکتار از باغ‌های سیب خراسان شمالی در شیروان قرار دارد

عباس قدرتی، نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی، نیز در این جشنواره با اشاره به ظرفیت گسترده این شهرستان در تولید سیب اظهار کرد: از مجموع پنج‌هزار هکتار باغ سیب در خراسان شمالی، سه‌هزار هکتار در شهرستان شیروان قرار دارد که نشان‌دهنده جایگاه مهم این منطقه در تولید این محصول است.

وی با بیان اینکه کشاورزی یکی از محورهای توسعه خراسان شمالی به شمار می‌رود، افزود: رونق این بخش نیازمند تکمیل زنجیره تولید در حوزه‌های مختلف کشاورزی است تا محصولات تولیدشده با ارزش افزوده بیشتری به بازار عرضه شوند و منافع اقتصادی بیشتری نصیب تولیدکنندگان شود.

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات اقتصادی کشاورزان بیان کرد: تولیدکنندگان برای کاشت، نگهداری و برداشت محصولات خود زمان و تلاش زیادی صرف می‌کنند، اما هنگام عرضه محصول، سود متناسب با زحماتشان به دست نمی‌آورند. ازاین‌رو، توسعه فرآوری و سامان‌دهی مراحل تولید، نگهداری و عرضه می‌تواند نقش مهمی در افزایش درآمد آنان داشته باشد.

زمینه افزایش ارزش اقتصادی این محصول و بهره‌مندی بیشتر باغداران از دسترنج خود فراهم شود

قدرتی با تأکید بر ظرفیت باغ‌های سیب شیروان ادامه داد: وجود سه‌هزار هکتار باغ سیب در این شهرستان، فرصت مهمی برای توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال است و باید با برنامه‌ریزی مناسب، زمینه افزایش ارزش اقتصادی این محصول و بهره‌مندی بیشتر باغداران از دسترنج خود فراهم شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت راه‌اندازی سایت پرتودهی محصولات کشاورزی در شیروان اشاره کرد و گفت: راه‌اندازی این سایت می‌تواند ظرفیت جدیدی برای تقویت و پایداری بخش کشاورزی شهرستان ایجاد کند و ضروری است از قابلیت‌های این فناوری در مسیر توسعه کشاورزی بهره گرفته شود.

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به کاربرد فناوری پرتودهی در زنجیره تأمین برخی محصولات، بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های آن برای کمک به توسعه بخش کشاورزی تأکید کرد.

قدرتی در ادامه به اعتبارات جذب‌شده برای توسعه زیرساخت‌های شهرستان اشاره کرد و گفت: امسال هفت‌هزار میلیارد ریال اعتبار برای بخش درمان و هفت‌هزار میلیارد ریال برای حوزه راه جذب شده است.

وی افزود: همچنین ۹ هزار میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح آب‌رسانی اختصاص یافته که می‌تواند در توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز شهرستان شیروان نقش مؤثری ایفا کند.

وجود سه‌هزار هکتار باغ سیب در شیروان، ظرفیت قابل‌توجهی برای تولید و اشتغال ایجاد کرده است؛ اما بهره‌گیری کامل از این ظرفیت به توسعه زیرساخت‌های نگهداری و فرآوری، سامان‌دهی بازار فروش و استفاده از فناوری‌های نوین وابسته است. در واقع، مسئله فقط تولید محصول بیشتر نیست، بلکه باید زمینه‌ای فراهم شود تا ارزش اقتصادی محصول در مراحل مختلف زنجیره تولید افزایش یابد و سهم بیشتری از این ارزش به تولیدکننده برسد.

از سوی دیگر، اشاره به اعتبارات حوزه‌های راه، درمان و آب‌رسانی نشان می‌دهد که توسعه کشاورزی در خلأ اتفاق نمی‌افتد. دسترسی مناسب، تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز و بهبود امکانات عمومی می‌تواند بر فعالیت‌های اقتصادی اثر بگذارد؛ با این حال، بهره‌گیری از ظرفیت باغداری نیازمند آن است که برنامه‌های زیرساختی با نیازهای مشخص تولیدکنندگان و اولویت‌های بخش کشاورزی نیز هماهنگ شود.

علوی‌مقدم: روستاها باید به کانون برنامه‌ریزی برای رونق تولید تبدیل شوند

سید مجتبی علوی‌مقدم، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی، صبح جمعه در جشنواره سیب شیروان با تأکید بر ضرورت تقویت نقش مدیریت روستایی در توسعه اقتصادی اظهار کرد: دهیاران باید با شناخت ظرفیت‌ها و نیازهای مناطق روستایی، نقش فعال‌تری در برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های توسعه‌ای ایفا کنند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و تولیدی روستاها افزود: روستاها بخش مهمی از اقتصاد مولد استان را تشکیل می‌دهند و برای تکمیل زنجیره تولید باید روستاییان و مدیریت روستایی در کانون برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی با بیان اینکه توسعه روستاها تنها به اجرای طرح‌های عمرانی محدود نمی‌شود، تصریح کرد: مدیریت کارآمد روستایی باید در کنار توسعه زیرساخت‌ها، به تقویت فعالیت‌های تولیدی، ساماندهی امور عمومی، ارتقای بهداشت محیط و استفاده بهینه از منابع مالی توجه داشته باشد.

علوی‌مقدم با تأکید بر ضرورت جلوگیری از رسوب منابع مالی در حساب دهیاری‌ها گفت: منابع مالی دهیاری‌ها محدود است و مدیران روستایی باید با دقت و برنامه‌ریزی، اعتبارات موجود را در مسیر رفع نیازهای ضروری روستاها هزینه کنند.

وی افزود: نگهداری طولانی‌مدت منابع مالی و به تعویق انداختن اجرای طرح‌ها در شرایط تورمی، موجب کاهش قدرت خرید اعتبارات می‌شود؛ بنابراین دهیاران باید با رعایت ضوابط قانونی و اولویت‌بندی نیازهای عمرانی و خدماتی، برای استفاده به‌موقع از منابع اقدام کنند.

وی بیان کرد: هزینه‌کرد اعتبارات باید بر اساس نیازهای واقعی روستاها انجام شود تا منابع محدود دهیاری‌ها بیشترین تأثیر را در بهبود کیفیت زندگی روستاییان داشته باشد.

دهیاران زمینه اجرای طرح‌های ضروری و توسعه متوازن روستاها را فراهم کنند

معاون استاندار خراسان شمالی همچنین بر ضرورت شناسایی مشکلات و نیازهای هر روستا تأکید کرد و گفت: دهیاران باید با تعیین اولویت‌های روشن و تدوین برنامه‌های متناسب با شرایط محلی، زمینه اجرای طرح‌های ضروری و توسعه متوازن روستاها را فراهم کنند.

علوی‌مقدم با اشاره به جایگاه روستاها در چرخه تولید و اقتصاد استان اظهار کرد: مناطق روستایی از ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه تولید برخوردارند و بهره‌گیری از این توانمندی‌ها نیازمند تقویت نگاه توسعه‌محور در مدیریت روستایی است.

وی افزود: تکمیل زنجیره تولید مستلزم شناسایی دقیق ظرفیت‌های محلی و برنامه‌ریزی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی است. در این مسیر، دهیاران می‌توانند با شناخت مسائل روستاها و تعامل با دستگاه‌های اجرایی، نقش مؤثری در پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای داشته باشند.

وی ادامه داد: مدیریت روستایی نباید صرفاً به ارائه خدمات روزمره محدود شود، بلکه باید در کنار رسیدگی به نیازهای مردم، برای تقویت تولید و استفاده مؤثر از ظرفیت‌های اقتصادی روستاها نیز برنامه‌ریزی کند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی تأکید کرد: هرچه مدیریت روستاها فعال‌تر و برنامه‌ریزی‌ها متناسب با ظرفیت‌های محلی باشد، امکان بهره‌برداری بهتر از منابع، رونق تولید و بهبود وضعیت اقتصادی روستاییان افزایش می‌یابد.

علوی‌مقدم در بخش دیگری از سخنان خود، بهداشت محیط و مدیریت پسماند را از اولویت‌های مدیریت روستایی دانست و گفت: ساماندهی پسماند و حفظ بهداشت محیط باید با جدیت بیشتری از سوی دهیاران دنبال شود.

بی‌توجهی به مدیریت پسماند می‌تواند کیفیت زندگی روستاییان میتواند تحت تأثیر قرار دهد

وی افزود: بی‌توجهی به مدیریت پسماند می‌تواند کیفیت زندگی روستاییان و وضعیت محیط زیست را تحت تأثیر قرار دهد؛ ازاین‌رو، دهیاران باید با برنامه‌ریزی مناسب و استفاده از ظرفیت‌های موجود، برای ساماندهی این حوزه اقدام کنند.

وی در پایان بیان کرد: توسعه پایدار روستاها زمانی محقق می‌شود که در کنار اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه زیرساخت‌ها، ارائه خدمات عمومی، ارتقای سلامت و حفاظت از محیط زیست نیز مورد توجه قرار گیرد.

سخنان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی، بُعد دیگری از موضوع توسعه کشاورزی در شیروان را روشن می‌کند. بهره‌گیری از ظرفیت باغ‌های سیب تنها به فعالیت باغداران و تأمین امکانات فنی و مالی محدود نیست، بلکه به برنامه‌ریزی محلی، اولویت‌بندی نیازهای روستاها و استفاده مؤثر از منابع نیز وابسته است.

دهیاری‌ها در این میان می‌توانند با شناسایی ظرفیت‌های اقتصادی هر منطقه، پیگیری نیازهای زیرساختی و تعامل با دستگاه‌های اجرایی، در فراهم کردن زمینه رونق تولید نقش‌آفرینی کنند. همچنین مدیریت صحیح منابع مالی و اجرای به‌موقع طرح‌های ضروری می‌تواند به بهبود شرایط زندگی روستاییان و تقویت بستر فعالیت‌های اقتصادی کمک کند.

توجه به بهداشت محیط و ساماندهی پسماند نیز بخشی از همین نگاه جامع به توسعه روستایی است؛ چراکه رونق اقتصادی زمانی پایدار خواهد بود که در کنار تولید و اشتغال، سلامت عمومی و حفاظت از محیط زیست نیز مورد توجه قرار گیرد.

قربانی: ماندگاری جمعیت در روستاها نیازمند ایجاد اشتغال و درآمد پایدار است

علی قربانی، معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، صبح جمعه در جشنواره سیب شیروان که در روستای اوغاز برگزار شد، با اشاره به نقش شوراهای اسلامی و دهیاری‌ها در توسعه مناطق روستایی اظهار کرد: شوراهای اسلامی و دهیاری‌ها از دستاوردهای انقلاب اسلامی هستند که طی سال‌های فعالیت خود خدمات قابل توجهی به روستاییان ارائه کرده‌اند، اما برای ماندگاری جمعیت در روستاها باید اقدامات مؤثرتری در حوزه اشتغال و اقتصاد انجام شود.

وی افزود: جلوگیری از مهاجرت روستاییان و تقویت سکونت پایدار در مناطق روستایی، مستلزم ایجاد فرصت‌های شغلی، افزایش درآمد خانوارها و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی در این مناطق است.

معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با اشاره به وضعیت اعتبارات دهیاری‌ها گفت: میزان اعتبارات تخصیصی در ۶ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک‌ونیم برابر شده است.

قربانی با بیان اینکه دهیاری‌ها برای انجام وظایف خود با محدودیت منابع مالی مواجه‌اند، افزود: با وجود افزایش اعتبارات، گستردگی مسئولیت‌های مدیریت روستایی ایجاب می‌کند منابع مالی متناسب با نیازها و وظایف این نهادها تأمین شود.

در دولت چهاردهم ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار به دهیاری‌ها اختصاص یافته است

وی ادامه داد: در دولت چهاردهم ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار به دهیاری‌ها اختصاص یافته و حدود ۶ هزار دستگاه نیز در اختیار این نهادها قرار گرفته است تا زمینه تقویت امکانات و ارتقای خدمات در مناطق روستایی فراهم شود.

قربانی با اشاره به گستردگی وظایف دهیاری‌ها اظهار کرد: دهیاری‌ها نهادهایی برخاسته از انتخاب مردم روستا هستند که در چارچوب قوانین و سیاست‌های کلان کشور فعالیت می‌کنند و ۴۸ وظیفه بر عهده دارند که به گفته وی، حدود دو برابر وظایف شهرداری‌هاست.

وی افزود: دهیاران با وجود مسئولیت‌های متعدد، در زمینه اعتبارات و امکانات با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستند و در برخی موارد، هنگام بروز مشکلات، انجام امور مختلف از آنان مطالبه می‌شود؛ در حالی که بخشی از این مسئولیت‌ها بر عهده دستگاه‌های اجرایی دیگر است.

معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور بیان کرد: برای افزایش کارآمدی مدیریت روستایی، باید حدود مسئولیت دستگاه‌های اجرایی و دهیاری‌ها به‌روشنی مشخص شود و همکاری بین‌بخشی برای حل مشکلات روستاها افزایش یابد.

تأمین امنیت شغلی از مطالبات دهیاران است

قربانی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع امنیت شغلی دهیاران اشاره کرد و گفت: تأمین امنیت شغلی از مطالبات دهیاران است و در این زمینه، پیشنهادهایی در چارچوب ضوابط قانونی در حال پیگیری است.

وی افزود: موضوع استخدام دهیاران دارای بیش از ۱۵ سال سابقه نیز در قالب پیشنهادهای مطرح‌شده در دست بررسی قرار دارد و بر اساس این پیشنهادها، قرار است سوابق این افراد در چارچوب ضوابط مربوط برای سوابق خدمت دولتی مورد توجه قرار گیرد.

وی با تأکید بر اهمیت ثبات شغلی در مدیریت روستایی بیان کرد: تعیین تکلیف وضعیت شغلی دهیاران باسابقه می‌تواند در افزایش انگیزه و تداوم فعالیت‌های مدیریتی در روستاها مؤثر باشد.

معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با اشاره به ارتباط مسائل روستایی و شهری گفت: بخشی از مشکلات شهرها ریشه در چالش‌های مناطق روستایی دارد و رسیدگی به این مسائل می‌تواند به کاهش مشکلات شهری نیز کمک کند.

قربانی افزود: توسعه پایدار از روستاها آغاز می‌شود و تقویت زیرساخت‌ها، ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش درآمد در این مناطق می‌تواند شرایط زندگی مردم را بهبود بخشد و از مهاجرت به شهرها جلوگیری کند.

ضرورت رعایت عدالت در تخصیص اعتبارات و توجه به نیازهای مناطق مختلف

وی تأکید کرد: برنامه‌ریزی برای توسعه روستاها نباید صرفاً به ارائه خدمات روزمره محدود شود، بلکه ایجاد درآمد پایدار و تقویت ظرفیت‌های اقتصادی باید در اولویت برنامه‌های مسئولان قرار گیرد.

قربانی با اشاره به نحوه توزیع برخی منابع مالی میان استان‌ها، بر ضرورت رعایت عدالت در تخصیص اعتبارات و توجه به نیازهای مناطق مختلف تأکید کرد.

اظهارات معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در جشنواره سیب شیروان، توجه به یک مسئله بنیادین در توسعه روستایی را ضروری می‌کند؛ اینکه ارائه خدمات عمومی و اجرای طرح‌های عمرانی، هرچند برای بهبود زندگی روستاییان اهمیت دارد، به‌تنهایی برای جلوگیری از مهاجرت کافی نیست. آنچه می‌تواند زمینه ماندگاری جمعیت را تقویت کند، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و فراهم شدن امکان کسب درآمد از ظرفیت‌های بومی است.

در روستایی مانند اوغاز که جشنواره سیب در آن برگزار شده، کشاورزی و باغداری می‌تواند یکی از محورهای ایجاد درآمد و اشتغال باشد. با این حال، بهره‌مندی بیشتر روستاییان از ظرفیت‌های تولیدی به حمایت از باغداران، توسعه صنایع تبدیلی، ایجاد بازار فروش و تقویت زیرساخت‌های نگهداری و عرضه محصولات وابسته است.

در کنار این اقدامات، تأمین اعتبارات کافی برای دهیاری‌ها و روشن شدن حدود مسئولیت دستگاه‌های اجرایی نیز می‌تواند به اجرای مؤثرتر برنامه‌های توسعه‌ای کمک کند؛ مسیری که در نهایت، رونق اقتصادی روستاها و کاهش انگیزه مهاجرت به شهرها را به دنبال خواهد داشت.

آینده سیب شیروان در گرو تکمیل زنجیره ارزش

جشنواره ملی سیب شیروان در روستای اوغاز، فرصتی برای معرفی توانمندی‌های کشاورزی منطقه و طرح دوباره مسائل باغداران بود؛ فرصتی که در سخنان مسئولان حاضر در این رویداد با موضوعاتی همچون اصلاح نهال‌ها، تأمین سرمایه، توسعه سردخانه‌ها، فرآوری محصولات، استفاده از فناوری‌های نوین، تقویت مدیریت روستایی و ایجاد اشتغال پیوند خورد.

سخنان فرماندار شیروان بر تکمیل زنجیره ارزش، بهبود کیفیت تولید و توسعه زیرساخت‌های نگهداری و فرآوری متمرکز بود. نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به وسعت باغ‌های سیب این شهرستان، بر ضرورت افزایش ارزش اقتصادی محصول و بهره‌مندی بیشتر باغداران از نتیجه تلاش خود تأکید کرد. در سوی دیگر، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی، برنامه‌ریزی متناسب با ظرفیت‌های محلی و استفاده به‌موقع از اعتبارات را از الزامات توسعه روستاها دانست و معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور نیز ایجاد اشتغال و درآمد پایدار را راهکاری اساسی برای ماندگاری جمعیت در مناطق روستایی عنوان کرد.

این دیدگاه‌ها در کنار یکدیگر نشان می‌دهد که توسعه باغداری و تقویت اقتصاد روستاها، موضوعاتی جدا از هم نیستند. تولید محصول باکیفیت زمانی می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی منطقه منجر شود که امکانات لازم برای نگهداری، فرآوری، بسته‌بندی و عرضه آن نیز فراهم باشد. به همین ترتیب، ایجاد زیرساخت‌های روستایی زمانی به توسعه پایدار کمک می‌کند که در خدمت فعالیت‌های مولد، افزایش درآمد خانوارها و ایجاد فرصت‌های شغلی قرار گیرد.

با وجود این ظرفیت‌ها، دستیابی به نتیجه مطلوب نیازمند آن است که محورهای مطرح‌شده در جشنواره به برنامه‌های مشخص و قابل پیگیری تبدیل شوند. توسعه سردخانه‌ها، حمایت مالی از باغداران، اصلاح و بهبود نهال‌ها، شناسایی بازارهای هدف، تقویت صنایع تبدیلی و فراهم کردن زمینه استفاده از فناوری‌های نوین، هرکدام بخشی از مسیری هستند که می‌تواند فاصله میان تولید محصول و دستیابی به ارزش اقتصادی بیشتر را کاهش دهد.

در این مسیر، لازم است نیازهای باغداران به‌صورت دقیق شناسایی و اولویت‌بندی شود. همچنین هماهنگی میان مدیریت شهرستان، دستگاه‌های اجرایی مرتبط، دهیاری‌ها و فعالان بخش کشاورزی می‌تواند از پراکندگی برنامه‌ها جلوگیری کند و منابع موجود را به سمت نیازهای واقعی تولیدکنندگان هدایت کند. از سوی دیگر، توجه به شرایط بازار و بررسی امکان فروش محصول در زمان مناسب باید در کنار برنامه‌های افزایش تولید قرار گیرد تا رشد تولید به افزایش درآمد باغداران منجر شود.

نکته مهم دیگر، ضرورت توجه به سهم باغدار از ارزش نهایی محصول است. کشاورز بخش عمده‌ای از زمان، سرمایه و توان خود را برای تولید صرف می‌کند، اما اگر امکانات نگهداری و فرآوری محدود باشد و دسترسی مؤثر به بازار وجود نداشته باشد، ممکن است نتواند متناسب با هزینه‌ها و زحمات خود درآمد کسب کند. بنابراین، تکمیل زنجیره ارزش نباید صرفاً به‌عنوان یک شعار توسعه‌ای مطرح شود؛ بلکه باید با اقداماتی همراه باشد که نتیجه آن در کاهش ضایعات، افزایش قدرت انتخاب تولیدکننده، بهبود کیفیت عرضه و افزایش ارزش افزوده محصول قابل مشاهده باشد.

درکنار این مسائل، نباید نقش روستاها و مدیریت محلی در توسعه کشاورزی نادیده گرفته شود. روستاها محل اصلی شکل‌گیری بخش مهمی از فعالیت‌های تولیدی هستند و بهبود شرایط زندگی در آن‌ها به فراهم بودن امکانات عمومی، مدیریت مناسب منابع، حمایت از فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی وابسته است. همان‌گونه که در سخنان مسئولان نیز مورد تأکید قرار گرفت، ماندگاری جمعیت در مناطق روستایی تنها با ارائه خدمات روزمره محقق نمی‌شود؛ مردم باید امکان کسب درآمد و ساختن آینده‌ای پایدار در محل زندگی خود را داشته باشند.

از این منظر، سیب شیروان می‌تواند فراتر از یک محصول کشاورزی، محور پیوند میان تولید، اشتغال، صنایع تبدیلی و توسعه روستایی باشد. افزایش ارزش اقتصادی این محصول می‌تواند زمینه فعالیت‌های جدیدی در بخش‌های مرتبط با نگهداری، بسته‌بندی، حمل‌ونقل، بازاریابی و فرآوری فراهم کند؛ فعالیت‌هایی که در صورت برنامه‌ریزی صحیح، ظرفیت ایجاد اشتغال در کنار باغداری را نیز خواهند داشت. چنین مسیری می‌تواند بخشی از منافع تولید را در همان منطقه حفظ کند و فرصت‌های اقتصادی بیشتری در اختیار ساکنان روستاها قرار دهد.

البته تحقق این اهداف به هماهنگی میان برنامه‌ها و پرهیز از نگاه مقطعی نیاز دارد. برگزاری جشنواره می‌تواند به معرفی محصول و جلب توجه عمومی کمک کند، اما موفقیت نهایی آن به اقداماتی بستگی دارد که پس از پایان مراسم دنبال می‌شوند. اگر مطالبات مطرح‌شده درباره تأمین تسهیلات، توسعه سردخانه‌ها، فرآوری محصول، بهبود نهال‌ها و گسترش بازار فروش به برنامه‌های اجرایی تبدیل شوند، جشنواره می‌تواند نقطه آغاز حرکت مؤثرتری در مسیر توسعه باغداری شیروان باشد. در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که ظرفیت‌های معرفی‌شده در فضای جشنواره، بدون تغییر محسوس در شرایط اقتصادی تولیدکنندگان، همچنان در حد وعده و تأکید باقی بمانند.

اکنون پرسش اصلی این است که چگونه می‌توان ظرفیت تولید سیب در شیروان را به فرصتی پایدار برای افزایش درآمد باغداران، ایجاد اشتغال و تقویت اقتصاد محلی تبدیل کرد؟ پاسخ به این پرسش، نیازمند نگاهی فراتر از برگزاری یک رویداد فرهنگی و کشاورزی و توجه جدی به مطالبات تولیدکنندگان است؛ از فراهم کردن زیرساخت‌های نگهداری و فرآوری تا حمایت مالی، بازاریابی، برنامه‌ریزی روستایی و استفاده مؤثر از منابع موجود.

سیب شیروان از ظرفیت لازم برای ایفای نقشی مهم در اقتصاد کشاورزی خراسان شمالی برخوردار است؛ اما مسیر تبدیل این ظرفیت به رونق اقتصادی، از باغ‌های پربار به‌تنهایی عبور نمی‌کند. این مسیر باید از حلقه‌های مختلف تولید و عرضه بگذرد و به جایی برسد که باغدار بتواند نتیجه تلاش خود را در درآمدی متناسب با هزینه‌ها و زحماتش ببیند، روستاها از فعالیت‌های مولد بهره بیشتری ببرند و فرصت‌های شغلی تازه‌ای برای ساکنان مناطق روستایی ایجاد شود.

در نهایت، معیار موفقیت جشنواره ملی سیب شیروان را باید در نتایج عملی آن جست‌وجو کرد؛ در سردخانه‌هایی که ظرفیت نگهداری محصول را افزایش می‌دهند، در صنایع تبدیلی که ارزش افزوده ایجاد می‌کنند، در بازارهایی که امکان فروش مناسب‌تری در اختیار باغداران می‌گذارند و در برنامه‌هایی که به بهبود درآمد خانوارهای روستایی کمک می‌کنند.

اگر این رویداد بتواند زمینه پیگیری جدی این مطالبات را فراهم کند، سیب شیروان نه‌فقط نمادی از توانمندی کشاورزی منطقه، بلکه عاملی برای رونق تولید، تقویت اشتغال و پایداری اقتصاد روستاها خواهد بود؛ هدفی که تحقق آن، مهم‌ترین دستاوردی است که می‌توان از برگزاری چنین جشنواره‌ای انتظار داشت.