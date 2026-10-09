به گزارش خبرنگار مهر، حسین نگهدار پیش از ظهر جمعه در نشست اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان اظهار کرد: صنعت تولید تخم‌مرغ یکی از بخش‌های مهم تأمین پروتئین مورد نیاز جامعه است و در تأمین امنیت غذایی و ارتقای سلامت عمومی نقش مؤثری دارد.

وی با اشاره به ظرفیت تولیدی مازندران افزود: تولید سالانه بیش از ۳۰ هزار تن تخم‌مرغ در استان، علاوه بر تأمین بخشی از نیاز بازار داخلی، امکان ارسال این محصول به استان‌های همجوار را نیز فراهم کرده است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، تلاش مرغداران و همکاری اتحادیه مرغ تخم‌گذار را از عوامل مؤثر در استمرار تولید دانست و بر ضرورت رفع موانع پیش‌روی فعالان این حوزه تأکید کرد.

نگهدار با اشاره به چالش‌های اقتصادی صنعت طیور تصریح کرد: مدیریت بهینه نهاده‌های دامی، کاهش هزینه تمام‌شده محصول و افزایش بهره‌وری، از محورهای اصلی برنامه‌های حمایتی این سازمان است و تحقق این اهداف به همکاری نزدیک بخش دولتی و خصوصی نیاز دارد.

وی حمایت از صنعت تخم‌مرغ را بخشی از راهبرد تقویت اقتصاد مقاومتی برشمرد و گفت: توسعه این صنعت علاوه بر کمک به اشتغال و تأمین معیشت خانوارهای روستایی، می‌تواند در کاهش وابستگی، افزایش خودکفایی و پایداری تأمین مواد غذایی مؤثر باشد.

نگهدار همچنین با اشاره به روز جهانی تخم‌مرغ، این مناسبت را فرصتی برای افزایش آگاهی عمومی درباره ارزش غذایی تخم‌مرغ و جایگاه آن در سبد غذایی خانوارها دانست.

وی در پایان با قدردانی از تولیدکنندگان، اتحادیه‌ها و کارشناسان این بخش ابراز امیدواری کرد با تقویت همکاری‌ها و رفع موانع تولید، زمینه رشد پایدار صنعت تخم‌مرغ و افزایش سهم مازندران در بازارهای داخلی فراهم شود.