سالاری: اقامه نماز مقدمه تحقق تمدن اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین میثم سالاری در خطبه‌های نماز جمعه بخش رودخانه با استناد به آیه ۴۱ سوره مبارکه حج و روایات اهل‌بیت(ع) اقامه نماز را از مهم‌ترین مؤلفه‌های حکمرانی اسلامی دانست و اظهار کرد: یکی از نخستین مسائل حکمرانی در حکومت مهدوی اقامه نماز است.

وی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به اجلاس سراسری نماز مبنی بر اینکه اقامه نماز زمینه رسیدن به تمدن اسلامی را فراهم می‌کند، افزود: اقامه نماز با صرف خواندن نماز متفاوت است و مفهومی گسترده‌تر دارد که باید در حکمرانی، خانواده، مدرسه، بازار، اقتصاد، فرهنگ و زندگی اجتماعی نمود پیدا کند.

امام جمعه موقت بخش رودخانه با اشاره به روایت امام صادق(ع) درباره وجود چهار هزار حد برای نماز، تصریح کرد: جامعه دینی باید ابعاد و مؤلفه‌های نماز را شناسایی کرده و آن‌ها را در زندگی اجتماعی به کار گیرد.

سالاری با اشاره به جایگاه طهارت در نماز، گفت: جامعه‌ای که در پی اقامه دین است، باید جامعه‌ای پاک باشد و طهارت به فرهنگ اجتماعی تبدیل شود.

وی افزود: حساسیت نسبت به غذای سالم و حلال، پرهیز از رشوه، خیانت، کم‌فروشی و ربا و توجه به حفظ آبروی مؤمن، پاکی زبان و چشم، بخشی از فرهنگ طهارت است که باید در جامعه نهادینه شود.

وی تأکید کرد: به‌وسیله نماز، جامعه اسلامی ساخته می‌شود و این جامعه در نهایت به تمدن اسلامی خواهد رسید.

امام جمعه موقت بخش رودخانه در خطبه دوم نماز جمعه با اشاره به تحولات یمن و آنچه آزادسازی سواحل غربی این کشور خواند، اظهار کرد: این تحولات نشان می‌دهد قدرت‌های دست‌نشانده توان حفظ موقعیت خود را ندارند و این وضعیت، شکستی ساختاری برای جبهه هم‌پیمانان واشنگتن است.

وی با بیان اینکه آمریکا طی سال‌ها با اتکا به متحدان منطقه‌ای خود، بخشی از هزینه‌های امنیتی و سیاسی‌اش را به آنان منتقل می‌کرد، افزود: تضعیف این متحدان به معنای کاهش توان واشنگتن برای اعمال نفوذ در غرب آسیاست.

سالاری با اشاره به تحولات یمن و سواحل باب‌المندب، خاطرنشان کرد: نظم امنیتی مورد حمایت آمریکا در غرب آسیا با چالش مواجه شده و این روند، زمینه ظهور بازیگران جدید و کاهش سلطه قدرت‌های سنتی را فراهم می‌کند.



وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به تلاش دشمنان برای معرفی گروه‌های مقاومت به‌عنوان «پراکسی‌های ایران»، گفت: این نام‌گذاری با هدف تخریب منطق مقاومت صورت می‌گیرد؛ منطقی که ریشه در فطرت و نیاز طبیعی جوامع داشته و در دوره‌های مختلف تاریخی مورد استفاده ملت‌ها قرار گرفته است.

امام جمعه موقت بخش رودخانه، افزود: جمهوری اسلامی ایران با صبر، پرهیز از اقدامات تفرقه‌افکنانه و نگاه‌های محدود قومی و مذهبی و با توجه به گرفتاری‌های امت اسلامی، توانسته است منطق مقاومت را در میان ملت‌ها و کشورهای آسیب‌دیده تقویت کند و آن را مسیری برای رهایی و پیشرفت معرفی کند.

سالاری، تصریح کرد: ملت‌ها و گروه‌های مقاومت بر اساس داشته‌های تاریخی، ایمان به آموزه‌های قرآنی و اسلامی و برداشت خاص خود وارد میدان شده‌اند؛ هرچند از تجربه و توان ایران بهره می‌گیرند، در تصمیم‌گیری، طراحی و اقدام مستقل عمل می‌کنند.

وی با اشاره به عملیات هفتم اکتبر حماس و فعالیت‌های انصارالله یمن، این موارد را نمونه‌ای از هم‌افزایی همراه با استقلال در رفتار و تصمیم‌گیری گروه‌های مقاومت دانست.