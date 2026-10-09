حفظ وحدت مردم و تقویت همدلی نیاز کنونی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی‌تبار در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ایلام، با تأکید بر اهمیت اقامه نماز در زندگی فردی و اجتماعی، نماز را از عوامل مهم کاهش آسیب‌های اجتماعی، تقویت آرامش روانی و افزایش روحیه مقاومت در جامعه دانست.

امام جمعه ایلام با اشاره به مباحث مربوط به مذاکره و دیپلماسی، اظهار کرد: کشور نمی‌تواند نسبت به تحولات بین‌المللی بی‌تفاوت باشد و باید از ظرفیت دیپلماسی برای بیان مواضع و پیگیری حقوق خود استفاده کند، اما آنچه در معادلات تعیین‌کننده است حضور مردم در صحنه، قدرت رزمندگان و راهبردهای دفاعی کشور است.

وی افزود: مذاکره زمانی می‌تواند مؤثر باشد که از پشتوانه قدرت ملی، انسجام داخلی و توان دفاعی برخوردار باشد.

حجت‌الاسلام کریمی‌تبار با اشاره به آنچه درخواست نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی از رئیس‌جمهور آمریکا برای فراهم‌کردن دسترسی به اینترنت ماهواره‌ای استارلینک توصیف کرد، نسبت به تلاش برای تأثیرگذاری بر فضای داخلی کشور هشدار داد و گفت: مردم باید نسبت به برنامه‌های تفرقه‌افکنانه هوشیار باشند و اجازه ندهند وحدت و همدلی جامعه آسیب ببیند.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی، تصریح کرد: دشمن به دنبال ایجاد اختلاف و درگیری داخلی است و حفظ وحدت مردم و تقویت همدلی، از ضرورت‌های عبور از شرایط دشوار کنونی به شمار می‌رود.

نماینده ولی‌فقیه در استان ایلام با اشاره به مشکلات اقتصادی، تورم و گرانی، بر ضرورت صبر، هوشیاری و حفظ وحدت تأکید کرد و گفت: جامعه در کنار توجه به مسائل معیشتی، باید از ظرفیت‌های معنوی، انسجام داخلی و توان دفاعی خود برای عبور از مشکلات بهره بگیرد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت تنگه‌های راهبردی هرمز و باب‌المندب، این موقعیت ژئوپلیتیکی را از جمله ظرفیت‌های اثرگذار در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی دانست.

حجت‌الاسلام کریمی‌تبار در بخش دیگری از خطبه‌ها، به مناسبت هفته نیروی انتظامی، از فرماندهان، افسران، درجه‌داران، کارکنان فراجا و خانواده‌های صبور و فداکار آنان قدردانی کرد.

وی با انتقاد از برخی ساخت‌وسازها و بی‌توجهی به اصول ایمنی در مرکز استان، گفت: رهاسازی نخاله‌های ساختمانی در مسیرهای عبور آب و مبادی ورودی شهر، می‌تواند هنگام وقوع سیلاب مشکلات جدی برای شهروندان ایجاد کند.

وی همچنین با اشاره به ساخت‌وسازهای انجام‌شده در حریم رودخانه‌ها، بر ضرورت نظارت جدی دستگاه‌های مسئول تأکید کرد و افزود: هرگونه تجاوز به حریم رودخانه‌ها، چه در قالب ساخت‌وسازهای دارای مجوز و چه بدون مجوز، می‌تواند در زمان افزایش جریان آب پیامدهای خطرناکی به دنبال داشته باشد.