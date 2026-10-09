پزشکیان:اثرپذیری از آمریکا باعث از دست رفتن قدرت شانگهای وبریکس می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در دیدار با دبیرکل سازمان همکاری‌های شانگهای در حاشیه اجلاس سران کشورهای مستقل مشترک‌المنافع و اجلاس محیط‌زیستی دریای خزر در ترکمنستان، با اشاره به دستاوردهای گسترش تعاملات و ارتباطات چندجانبه اظهار داشت: هرچه این تعاملات و دیدارها افزایش یابد و تقویت شود، سیاست‌ها و راهبردهای چندجانبه بیشتری را می‌توانیم عملیاتی کنیم.

رئیس‌جمهور برگزاری اجلاس سازمان همکاری‌های شانگهای را خوب و مؤثر برشمرد و با تأکید بر اینکه در حوزه عمل و اجرا نیز ضرورت دارد طرح‌ها عملیاتی شوند، خاطرنشان کرد: در بسیاری از مواقع در گفتگوها مسائلی مطرح می‌شود، اما در حوزه اجرا این تعهدات به فراموشی سپرده می‌شوند. اصولاً باید تلاش کنیم تصمیم‌ها و گفتگوها نتیجه‌بخش باشند. طبیعتاً زمانی که رؤسای کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای در کنار یکدیگر تصمیمی اتخاذ کنند که در روند شکوفایی مؤثر باشد و در میان کشورها و زیرمجموعه‌ها همکاری و تعامل جاری شود، آن وقت می‌توانیم به اهداف و چشم‌اندازهایی که در نظر داشته‌ایم، رسیده باشیم.

وی دستیابی به زبان و فهم مشترک و اجرای این شاخص‌های رفتاری را میان تمام گروه‌های انسانی و جوامع، پیش‌نیاز اساسی ایجاد تحول و رشد در کره زمین نامید و گفت: در این شرایط است که شاهد برقراری محبت، دوستی، همدلی، مهربانی، توسعه و چشم‌اندازی زیبا خواهیم بود. شما به عنوان دبیرکل سازمان همکاری‌های شانگهای وظیفه سنگینی بر عهده دارید، زیرا هماهنگ‌کننده پیگیری اجرای تصمیم‌ها هستید. امیدوارم در پیشبرد اهداف و سیاست‌های اجرایی موفق باشید.

رئیس‌جمهور با اشاره به مداخلات آمریکا که بر مبنای سیاست داخلی این کشور اعمال می‌شود، افزود: گاه برخی از این راهبردها بر موضع‌گیری سازمان همکاری شانگهای نیز اثرگذار است. تمام هدف برگزاری اجلاس‌هایی همچون شانگهای یا بریکس این است که کشورهایی که با یکدیگر توافق می‌رسند و تفاهم می‌کنند، بتوانند در زمینه‌های مالی، اقتصادی، تجاری، امنیتی و سیاسی با یکدیگر به چارچوب مشترک اجرایی دست یابند. چنانچه قرار باشد سیاست‌های داخلی کشوری مانند آمریکا بر تصمیمات این اجلاس‌ها اثرگذار باشد، این سازمان‌ها قدرت و انسجام خود را از دست خواهند داد.

پزشکیان با اشاره به اینکه دنیا باید به سمت چندجانبه‌گرایی هدایت شود، خاطرنشان کرد: اکنون اختلاف میان پذیرش یک‌جانبه‌گرایی و چندجانبه‌گرایی است. این یکی از مسائلی است که جمهوری اسلامی ایران در تمام اجلاس‌ها با آن مواجه است. البته اکنون برخی از این مسائل به تدریج در حال برطرف شدن است، اما همچنان برخی کشورها تمایل به رویکردهای یک‌جانبه‌گرایانه و تبعیت از سیاست‌های زورمدارانه و استعمارگرایانه آمریکا دارند. چرا نتوانیم با همسایه خود روابط را تقویت و گسترش دهیم و همسایه ما از سیاست‌های کشور دیگری در آن سوی جهان تبعیت کند؟ این مشکلی است که وجود دارد. طبیعتاً در برخی توافقات سازمان همکاری‌های شانگهای در رابطه با ایران، اولویت با این است که آمریکا چه نظری در رابطه با تصمیم‌ها دارد.

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت پرهیز از اختلاف و دعوا، گفتگو را راه‌حل اساسی مسائل و رسیدن به نگاه مشترک برشمرد و گفت: روند عبور از وحشی‌گری به سمت تمدن و احترام به انسانیت زمان‌بر است. مسائلی را که می‌توان با گفتگو به آن دست یافت، نمی‌توان با زورگویی و قلدری حاصل کرد. ما انسان‌ها باید به یکدیگر کمک کنیم تا تمامی بشر در رفاه، توسعه، آسایش و سلامتی زندگی کنند. نباید چشم طمع به دارایی و امکانات کشورهای دیگر داشت و به فکر غارت و تجاوز به آنها بود. امیدوارم روزی برسد که در این کره خاکی در صلح و آرامش در کنار یکدیگر زندگی کنیم. آمریکا در حال قلدری است و کشورها باید با یکدیگر همکاری کنند که این اجازه را به او ندهند. البته جمهوری اسلامی ایران نیز با اقتدار بر اصول خود ایستاده است. از تلاش‌های شما نیز تشکر می‌کنیم که در مسیر برقراری صلح و آرامش قرار دارید.

برخی از کشورهای عضو شانگهای روابط دوجانبه خود را به روابط کاری با کل کشورها ترجیح می‌دهند

دبیرکل سازمان همکاری‌های شانگهای نیز با تأیید سخنان پزشکیان، خاطرنشان کرد: در این راستا با شما هم‌عقیده و هم‌نظر هستیم و این سازمان محلی است که صحبت‌های رؤسای کشورها و دولت‌ها در آن به منصه ظهور و عمل خواهد رسید.

وی با اشاره به سوابق کاری خود در سازمان همکاری‌های شانگهای ادامه داد: اینجانب دو سال معاون دبیرکل و حدوداً دو سال نیز به عنوان دبیرکل در حال فعالیت هستم. می‌توانم بگویم تاکنون نتایج ملموس و مؤثری داشته‌ایم. طی ۲۵ سال فعالیت سازمان همکاری‌های شانگهای، دستورها و توافق‌هایی که رؤسای جمهور کشورهای عضو این سازمان متعهد شده‌اند و روی کاغذ قرار داشته‌اند را عملی کرده‌ایم. البته برخی از اظهارات و پیشنهادها که قالب ملموس و چارچوب واقعی ندارند، طبیعتاً قابلیت اجرا نخواهند داشت.

برای دستیابی به نتایج این پیشنهادها ضرورت دارد هماهنگ‌کننده‌های ویژه هر کشور پیگیر مسائل و راهبردهای پیشنهادی باشند. روندی در سازمان همکاری‌های شانگهای وجود دارد که اگر اجماع ایجاد نشود، آن پیشنهادها قابلیت اجرا نخواهند یافت. البته این ضرورت دارد که پیشنهادهایی که رئیس جمهور یک کشور مطرح می‌کند، به عرصه ظهور برسد.

دبیرکل سازمان همکاری‌های شانگهای با تأیید سخنان دکتر پزشکیان مبنی بر نفی یک‌جانبه‌گرایی و با اظهار تأسف از اینکه برخی از کشورها روابط کاری خود را بر یک‌جانبه‌گرایی ترجیح می‌دهند، یادآور شد: متأسفانه برخی از کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای روابط دوجانبه خود را به روابط کاری با کل کشورها ترجیح می‌دهند و به عبارت دیگر ارزش بسیار زیادی برای این روابط در مقایسه با سایر کشورها قائل هستند. برای همین برخی از تصمیم‌ها با مجموعه سیاست‌های سازمان ممکن است تطابق نداشته باشد.

دبیرکل سازمان همکاری‌های شانگهای در پایان با بیان اینکه باید توافقاتی که در رابطه با ایران انجام شده است، اما به آن عمل نشده، فهرست شود تا به آنها از طریق سفرا و نمایندگان رسیدگی شود، گفت: همه تلاش می‌کنیم تا به موضوع صلح و آرامش دست یابیم و ماهیت وجود سازمان همکاری‌های شانگهای مبتنی بر این اصل است. عدم توسل به زور و احترام به تمامیت ارضی کشورها مهم است و باید در عمل به آن پایبند بود. همه حق دارند که به صورت صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای بهره‌مند شوند و بر اصل عدم توسعه و اشاعه سلاح‌های هسته‌ای پایبند باشند.