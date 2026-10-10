به گزارش خبرنگار مهر، یزدان خسروی صبح امروز شنبه در جمع خبرنگاران با تشریح عملکرد حوزه حمل‌ونقل مسافر در ۶ ماهه سال ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته اظهار کرد: در ۶ ماهه سال جاری شاهد افزایش قابل توجه در آمار کل مسافران و سفرهای جاده‌ای بوده‌ایم، به‌طوری که کل مسافران جابه‌جاشده با رشد ۱۹.۰۶ درصدی به سه میلیون و ۹۶۴ هزار نفر افزایش یافته است.

وی با اشاره به آمار کل سفرهای انجام‌شده افزود: در همین مدت تعداد سفرهای انجام‌شده در سطح استان نیز از ۳۸۲ هزار و ۱۴۲ سفر در سال ۱۴۰۴ به ۵۰۲ هزار و ۶۴۸ سفر در سال ۱۴۰۵ رسیده که بیانگر رشد ۳۱.۵۳ درصدی است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان در تحلیل جزئیات این آمار، تمرکز بر جابه‌جایی‌های داخلی را شاخص اصلی دانست و تصریح کرد: در بخش مسافر درون‌استانی، شاهد رشد ۳۳.۱۶ درصدی در تعداد مسافر و رشد ۴۰.۵ درصدی در تعداد سفرها بوده‌ایم که این آمار نشان‌دهنده افزایش چشمگیر تقاضا و تردد شهروندان در محورهای داخلی استان است.

خسروی در خصوص آمار سفرهای برون‌استانی نیز بیان کرد: در بخش جابه‌جایی برون‌استانی، آمارها با کاهش همراه بوده است؛ به‌گونه‌ای که مسافران برون‌استانی ۲۳ درصد و سفرهای برون‌استانی ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته‌اند.

وی بیان کرد: این اداره کل با رصد دقیق داده‌های سامانه‌های هوشمند حمل‌ونقل، تمامی ظرفیت‌های ناوگان عمومی را برای پاسخگویی به تقاضای سفرهای درون‌استانی و تسهیل تردد ایمن هم‌استانی‌ها به کار گرفته است.