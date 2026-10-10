به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه جراره ظهر شنبه در آیین افتتاح موسسه خیریه جهش بندرعباس، ضمن قدردانی از تلاش دست‌اندرکاران راه‌اندازی این مجموعه، اظهار کرد: ایجاد چنین مراکزی نیازمند تلاش فراوان است و فراهم کردن محیطی مناسب برای آموزش کودکانی که به خدمات ویژه نیاز دارند، اقدامی ارزشمند و اثرگذار در جامعه به شمار می‌رود.

وی با اشاره به دغدغه خانواده‌ها پس از تولد فرزند دارای معلولیت، افزود: در کنار اقدامات پیشگیرانه و تلاش برای کاهش تولد کودکان آسیب‌دیده، نباید از مسئولیت جامعه در قبال کودکانی که به آموزش و حمایت نیاز دارند، غافل شد؛ این کودکان باید از فرصت‌های آموزشی مناسب برخوردار باشند.

نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بازدید خود از این مجموعه، از تلاش مربیان و آموزش‌های ارائه‌شده به کودکان قدردانی کرد و گفت: اجرای برنامه‌های هنری، گروه‌نوازی و سرود توسط کودکان این مرکز، نشان‌دهنده توانمندی آنان و نتیجه تلاش و صبوری مربیان است.

جراره ادامه داد: اگر این کودکان از آموزش و مهارت‌آموزی مناسب برخوردار شوند، می‌توانند توانمند شوند و حتی زمینه کسب درآمد و استقلال اقتصادی خود را فراهم کنند؛ تحقق این هدف مستلزم ایجاد فرصت‌های برابر و تأمین زیرساخت‌های موردنیاز آنان است.

ضرورت حمایت صنایع از مراکز آموزشی

وی با اشاره به اینکه یکی از خیران برای فراهم کردن فضای آموزشی، خانه شخصی خود را در اختیار این کودکان قرار داده است، تصریح کرد: اینکه فردی با دلسوزی و احساس مسئولیت، خانه خود را برای آموزش این کودکان اختصاص می‌دهد، در کنار ارزشمندی این اقدام، ضرورت توجه بیشتر به تأمین امکانات و منابع مالی موردنیاز چنین مراکزی را نیز نشان می‌دهد.

نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ظرفیت اقتصادی و صنعتی هرمزگان خاطرنشان کرد: استان از صنایع بزرگی برخوردار است که درآمدهای قابل‌توجهی دارند و یکی از مسئولیت‌های اجتماعی این صنایع باید مشارکت در تأمین نیازهای مراکز حمایتی و آموزشی، به‌ویژه مجموعه‌های خدمت‌رسان به کودکان دارای معلولیت باشد.

جراره از استاندار هرمزگان خواست تأمین منابع مالی موردنیاز این مراکز را در اولویت قرار دهد تا فعالان این حوزه بتوانند بدون نگرانی‌های مالی، خدمات آموزشی و حمایتی خود را ادامه دهند.