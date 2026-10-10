  1. استانها
  2. کردستان
۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۱

صلواتی: جشن هفته ملی کودک و نوجوان در پارک کودک سنندج برگزار می‌شود

صلواتی: جشن هفته ملی کودک و نوجوان در پارک کودک سنندج برگزار می‌شود

سنندج ـ رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری سنندج از برگزاری ویژه‌برنامه فرهنگی، هنری و ورزشی هفته ملی کودک و نوجوان روز ۱۹ مهرماه در پارک کودک این شهر خبر داد.

فرشید صلواتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ویژه‌برنامه گرامیداشت هفته ملی کودک و نوجوان، روز یکشنبه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در فضای باز آمفی‌تئاتر پارک کودک سنندج برگزار می‌شود.

وی افزود: این برنامه با هدف ایجاد فضایی شاد و پویا برای کودکان و نوجوانان و فراهم‌کردن زمینه مشارکت آنان در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی شهر، با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کردستان و حمایت شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر تدارک دیده شده است.

توجه به نشاط و نیازهای کودکان در برنامه‌ریزی شهری

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری سنندج با تأکید بر اهمیت توجه به نیازهای کودکان و نوجوانان در برنامه‌های مدیریت شهری گفت: فراهم‌کردن فرصت تفریح سالم، افزایش نشاط اجتماعی و استفاده از ظرفیت فضاهای عمومی شهر برای فعالیت‌های فرهنگی، از اهداف برگزاری این رویداد است.

صلواتی ادامه داد: در طراحی این ویژه‌برنامه تلاش شده است از فعالیت‌های متنوع و خلاقانه فرهنگی، هنری و ورزشی استفاده شود تا کودکان و نوجوانان متناسب با علایق خود در برنامه‌ها مشارکت کنند.

وی همکاری با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کردستان را فرصتی برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی این مجموعه در اجرای برنامه‌هایی متناسب با گروه سنی کودک و نوجوان دانست.

همکاری نهادهای فرهنگی برای پرورش استعدادها

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری سنندج با قدردانی از همراهی مجموعه‌های شهری و کارکنان این سازمان در تدارک برنامه هفته ملی کودک و نوجوان، بر ضرورت تقویت همکاری میان مدیریت شهری و نهادهای تخصصی حوزه کودک تأکید کرد.

وی گفت: توسعه برنامه‌های فرهنگی، هنری و ورزشی و فراهم‌کردن فرصت‌های برابر برای بروز خلاقیت کودکان و نوجوانان، از رویکردهای این سازمان است و این مسیر با همراهی مجموعه‌های مرتبط دنبال می‌شود.

صلواتی خاطرنشان کرد: برگزاری چنین رویدادهایی علاوه بر ایجاد فرصت برای تفریح و نشاط کودکان، می‌تواند زمینه حضور بیشتر آنان در فعالیت‌های اجتماعی، شناسایی استعدادها و بهره‌مندی از ظرفیت‌های فرهنگی شهر را فراهم کند.

کد مطلب 6973490

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۴:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
      0 0
      پاسخ
      برای کودکان باید جشنی فراتر از جشن بادبادک‌ها بذارید محله محور روستا محور یا همچین شیوه ای برای جشن های روز کودک بذارید که زمینه مشارکت اکثر یا فراهم بشه
    • النا IR ۱۴:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
      0 0
      پاسخ
      روز کودک مبارک

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها