فرشید صلواتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ویژه‌برنامه گرامیداشت هفته ملی کودک و نوجوان، روز یکشنبه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در فضای باز آمفی‌تئاتر پارک کودک سنندج برگزار می‌شود.

وی افزود: این برنامه با هدف ایجاد فضایی شاد و پویا برای کودکان و نوجوانان و فراهم‌کردن زمینه مشارکت آنان در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی شهر، با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کردستان و حمایت شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر تدارک دیده شده است.

توجه به نشاط و نیازهای کودکان در برنامه‌ریزی شهری

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری سنندج با تأکید بر اهمیت توجه به نیازهای کودکان و نوجوانان در برنامه‌های مدیریت شهری گفت: فراهم‌کردن فرصت تفریح سالم، افزایش نشاط اجتماعی و استفاده از ظرفیت فضاهای عمومی شهر برای فعالیت‌های فرهنگی، از اهداف برگزاری این رویداد است.

صلواتی ادامه داد: در طراحی این ویژه‌برنامه تلاش شده است از فعالیت‌های متنوع و خلاقانه فرهنگی، هنری و ورزشی استفاده شود تا کودکان و نوجوانان متناسب با علایق خود در برنامه‌ها مشارکت کنند.

وی همکاری با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کردستان را فرصتی برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی این مجموعه در اجرای برنامه‌هایی متناسب با گروه سنی کودک و نوجوان دانست.

همکاری نهادهای فرهنگی برای پرورش استعدادها

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری سنندج با قدردانی از همراهی مجموعه‌های شهری و کارکنان این سازمان در تدارک برنامه هفته ملی کودک و نوجوان، بر ضرورت تقویت همکاری میان مدیریت شهری و نهادهای تخصصی حوزه کودک تأکید کرد.

وی گفت: توسعه برنامه‌های فرهنگی، هنری و ورزشی و فراهم‌کردن فرصت‌های برابر برای بروز خلاقیت کودکان و نوجوانان، از رویکردهای این سازمان است و این مسیر با همراهی مجموعه‌های مرتبط دنبال می‌شود.

صلواتی خاطرنشان کرد: برگزاری چنین رویدادهایی علاوه بر ایجاد فرصت برای تفریح و نشاط کودکان، می‌تواند زمینه حضور بیشتر آنان در فعالیت‌های اجتماعی، شناسایی استعدادها و بهره‌مندی از ظرفیت‌های فرهنگی شهر را فراهم کند.