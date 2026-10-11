هشدار دادستان نهاوند برای متخلفان حوزه سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، عرفان رضایی صبح یکشنبه با تاکید بر ضرورت صیانت از حقوق شهروندان و بیماران، اظهار کرد: دریافت وجوه خارج از تعرفه‌های مصوب قانونی از بیماران تحت هر عنوانی تخلف محسوب شده و با متخلفان این حوزه بدون اغماض برخورد خواهد شد.

وی ضمن قدردانی از جامعه پزشکی متعهد و پاک دست شهرستان، افزود: حقوق بیماران نباید قربانی تخلفات معدود افرادی شود که با دریافت وجوه غیرقانونی کرامت مراجعین و اخلاق حرفه‌ای را زیر پا می‌گذارند و مقابله با این پدیده نیازمند نظارت مستمر و رسیدگی قانونی است.

دادستان نهاوند با اشاره به تکالیف قانونی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تصریح کرد: مجموعه شبکه بهداشت به عنوان متولی اصلی سلامت موظف است ضمن اعمال نظارت دقیق بر عملکرد مراکز درمانی هرگونه گزارش یا شکایت مردمی مبنی بر مطالبه وجوه غیرقانونی را با فوریت بررسی و نتیجه را به مراجع ذی‌صلاح منعکس کند.

وی در ادامه از ابلاغ دستورالعملی برای ارائه گزارش ماهانه از سوی شبکه بهداشت به دادستانی خبر داد و گفت: این اقدام با هدف پایش مستمر روند نظارت بر تعرفه‌ها و نحوه رسیدگی به شکایات مردمی صورت گرفته تا از هرگونه اهمال در این حوزه جلوگیری شود.

رضایی از شهروندان خواست در صورت مواجهه با موارد مطالبه وجوه غیرقانونی و «زیرمیزی» موضوع را به منظور پیگیری حقوقی از طریق شبکه بهداشت و درمان یا دفتر دادستانی شهرستان اطلاع‌رسانی کنند.

وی تاکید کرد: دستگاه قضا در راستای صیانت از حقوق عامه ضمن حمایت از سلامت مردم با متخلفانی که سلامت جامعه را محل سوءاستفاده قرار دهند مطابق قانون برخورد قاطع خواهد کرد.