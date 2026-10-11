به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی وزارت امور خارجه، در مدرسه شجره طیبه میناب گفت: برخی از کشورهای خارجی در خصوص جنایت میناب طرح دعوی کرده‌اند.

وی افزود: رئیس‌جمهور تأکید ویژه‌ای بر پیگیری حقوقی جنایت میناب دارند. رئیس‌جمهور به خانواده شهدای میناب سلام رساندند و حمایت خودشان را برای پیگیری حقوقی میناب اعلام کردند.

غریب‌آبادی در ادامه گفت: از یک ورزشگاه در لامرد به عنوان میدان تست یک سلاح جدید استفاده کردند که این یک جنایت جنگی است.

معاون حقوقی وزارت امور خارجه گفت: ما باید در عرصه حقوق متجاوزان را پاسخ‌گو کنیم. متجاوزانی که جنایت میناب را انجام دادند باید در مجامع بین‌المللی پاسخگو باشند.

وی افزود: مستندات بسیار خوبی از این جنایت جمع‌آوری شده و به تهران ارسال شده و نوبت کیفرخواست هم صادر شده است.

غریب‌آبادی در ادامه اظهار داشت: هیئتی که همراه من هستند در عناوین مختلف حقوقی مسئولیت دارند.

معاون حقوقی وزارت امور خارجه گفت: دو جنگ صورت گرفت، اما نظام بین‌المللی هیچ کاری انجام ندادند و ما با توان نیروهای مسلح و انسجام ملی توانستیم طعم شکست را به دشمن بچشانیم.

وی افزود: جامعه بین‌المللی جامعه عادلی نیست و واکنشی در برابر جنایت‌های دشمن نداشته است.

غریب‌آبادی در ادامه اظهار داشت: رهبر شهید انقلاب در دیدار با مسئولین قوه قضائیه تأکید ویژه‌ای بر پیگیری حقوقی جنایت‌های دشمن داشتند.

معاون حقوقی وزارت امور خارجه گفت: تنگه هرمز به نماد یک آبراه ایرانی تلقی شده است و ما از این تنگه به عنوان ابزاری برای مقابله با دشمنان استفاده خواهیم کرد.

وی افزود: ایران هیچ‌گاه دنبال جنگ نبود، اما ایران جنگیدن را خوب بلد است. ما در دو قرن گذشته هیچ جنگی شروع نکردیم، اما به متجاوز درس سختی دادیم.

غریب‌آبادی در ادامه اظهار داشت: چنانچه دشمن اقدام نظامی دیگری مد نظر داشته باشند، پاسخ جمهوری اسلامی ایران متفاوت از گذشته خواهد بود.

معاون حقوقی وزارت امور خارجه در پایان گفت: پاسخ‌گویی ایران در جنگ چهل روزه متفاوت از جنگ دوازده روزه بود. امیدواریم دشمنان ایران ذره‌ای عقلانیت به خرج بدهند.