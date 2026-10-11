به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجتبی میرشکاری بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با رسانه ها با اشاره به برنامه‌ ریزی‌ های انجام‌ شده برای برگزاری رزمایش جان‌فدا در روز پنجشنبه ۲۳ مهرماه راس ساعت ۱۵ مقابل مصلای نماز جمعه این شهرستان اظهار کرد: تمهیدات لازم برای حضور گروه‌های مختلف مردمی، فرهنگی و دینی در این برنامه پیش‌ بینی شده است.

فرمانده سپاه ناحیه فومن با اشاره به استقبال اقشار مختلف جامعه از پویش جان‌فدا بیان کرد: شکل‌گیری این حرکت از بطن جامعه نشان می‌دهد که آمادگی برای دفاع از کشور، ظرفیتی گسترده در میان مردم است و به مجموعه‌های رسمی و سازمانی محدود نمی‌شود.

میرشکاری با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از این ظرفیت در عرصه‌های مختلف اجتماعی تصریح کرد: توان مشارکت مردمی علاوه بر حوزه دفاعی، در زمینه‌هایی همچون امداد رسانی، خدمات اجتماعی، فعالیت‌های فرهنگی، درختکاری و سایر عرصه‌های مورد نیاز کشور نیز قابل استفاده است.

وی ادامه داد: بخشی از ظرفیت‌های ایجادشده در این پویش نیز می‌تواند با رعایت ضوابط و متناسب با نیازهای کشور، در کنار مجموعه‌ های نظامی و دفاعی به تقویت توان پشتیبانی و سازمان‌دهی نیروهای مردمی کمک کند.

فرمانده سپاه ناحیه فومن با اشاره به گروه‌های هدف این رزمایش گفت: بسیجیان، روحانیون، ائمه جماعات، دانشجویان، استادان، دانش‌آموزان، هنرمندان، مداحان، اصناف، مواکب و گروه‌های محلی می‌توانند متناسب با توانمندی خود در این برنامه مشارکت کنند.

تأکید بر حفظ آمادگی و تقویت انسجام ملی

میرشکاری با اشاره به شرایط کشور و ضرورت حفظ آمادگی در برابر تهدیدها اظهار کرد: ملت ایران در دهه‌های گذشته فراز و نشیب‌های بسیاری را در مسیر مقابله با استکبار جهانی پشت سر گذاشته است و در شرایط کنونی نیز تقویت انسجام ملی، حفظ آمادگی و صیانت از دستاوردهای کشور اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی با یادآوری مجاهدت‌های رزمندگان در دوران دفاع مقدس و اشاره به شهادت فرماندهان، دانشمندان و رهبر شهید انقلاب در حوادث اخیر، بر ضرورت تداوم مسیر مقاومت و دفاع از کشور تأکید کرد.

فرمانده سپاه ناحیه فومن با اشاره به همکاری دستگاه‌های مرتبط در اجرای این برنامه تصریح کرد: برگزاری مطلوب رزمایش جان‌فدا به هماهنگی میان نهادهای مسئول و مشارکت مؤثر گروه‌های مردمی نیاز دارد.

میرشکاری ابراز امیدواری کرد که این رزمایش با حضور اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه روحانیت، بانوان و جوانان، با نظم و کیفیت مطلوب برگزار شود و زمینه تقویت مشارکت مردمی، انسجام اجتماعی و آمادگی دفاعی را فراهم کند.